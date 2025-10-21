Detención de migrantes causa impacto en Chedraui en EU

La cadena de tiendas de autoservicio, Chedraui, registró una disminución en el tráfico de sus clientes en sus operaciones en Estados Unidos durante el tercer trimestre del año, por la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y por la volatilidad del tipo de cambio, afectando la conversión de sus resultados de dólares a pesos.

Los ingresos consolidados de la minorista no presentaron cambios en el tercer trimestre de 2025, comparado con el mismo periodo de 2024, además de quedar 2.9% por debajo de lo que estimaban los analistas consultados por Infosel. El flujo operativo subió 3.2%, también 4.5% menos que lo previsto por el consenso.

Chedraui es una de las afectadas por la cacería en contra de los migrantes, que los ha desincentivado a salir a la calle por temor a ser deportados. "En nuestras operaciones de Estados Unidos, una política migratoria más estricta afectó el tráfico de clientes en El Super y Fiesta Mart, con un efecto adverso en las ventas mismas tiendas de Chedraui USA", dijo Antonio Chedraui, director de Grupo Comercial Chedraui, citado en su reporte financiero.

Incluso las ventas a tiendas comparables --las que tienen al menos un año abiertas-- en ese país disminuyeron 1.9% en dólares en el tercer trimestre del año. El formato de club de precios en el mercado estadounidense, Smart & Final, registró una disminución marginal en VMT en dólares del 0.5%, por un menor ticket promedio, y una ligera disminución en el número de transacciones, sobre todo afectadas por un desempeño más débil en el ticket de ventas a pequeños negocios.

En México, las ventas fueron de 34,162 millones de pesos, un alza de 5.2% impulsado por un aumento en ventas a tiendas comparables de 2.8% y una expansión del piso de ventas de 3.7 por ciento. Las ganancias netas se incrementaron 11.4% de agosto a septiembre, frente al mismo lapso de un año antes. El resultado quedó 9.9% por debajo de lo estimado por los analistas. (Con información de Infosel)