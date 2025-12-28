Descarrilamiento del Tren Interoceánico deja 13 muertes

Al menos 13 personas fallecieron y 98 resultaron lesionadas, cinco de ellas de gravedad, tras el accidente del Tren Interoceánico ocurrido este domingo a la altura de Nizanda, Oaxaca, informaron las autoridades federales.

Según la información oficial, hasta el cierre de la actual edición, 36 personas permanecían hospitalizadas, mientras que el resto de los lesionados presentaron heridas que no ponía en riesgo su vida. Los heridos se encontraban en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como en unidades de IMSS-Bienestar en Juchitán e Ixtepec.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó la pérdida de vidas humanas y señaló que dio instrucciones para que el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y el subsecretario de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, se trasladaran a la zona para atender personalmente a las familias de las víctimas.

También se anunció la movilización de los delegados del IMSS y IMSS-Bienestar, así como el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto. Mientras que las labores de coordinación estarán a cargo de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

Por su parte, la Semar amplió la información y precisó que 250 personas viajaban a bordo del tren del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, en la Línea Z, ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos.

También que, durante las tareas de búsqueda, atención y traslado, la dependencia desplegó 360 elementos navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron táctico, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Previamente, la Marina detalló que mantenía coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario para determinar las causas del accidente y definir las acciones necesarias para restablecer la operatividad de la vía férrea, priorizando la seguridad de los usuarios, la infraestructura y el entorno.

Abren carpeta

Por su parte, la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, informó que tras los hechos ocurridos, se inició una carpeta de investigación para conocer las causas de lo sucedido.

“Agentes ministeriales de la Fiscalía Federal en Oaxaca, así como personal pericial y policial se coordinan con autoridades federales y estatales para llevar a cabo las indagatorias respectivas”, detalló.