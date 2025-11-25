Industria de dispositivos médicos pide mantener el arancel cero en la revisión del T-MEC

La Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos (AMID) llamó a que en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se mantenga el esquema de arancel cero, ya que cualquier cambio provocaría mayores costos de producción y afectaría la integración regional.

“Defendemos un acuerdo en el T-MEC de aranceles cero para las partes dentro del bloque económico del norte”, manifestó el presidente de dicha Asociación, Joao Carapeto en conferencia.

Aunque actualmente la industria no paga aranceles entre el comercio entre los tres países, existe el riesgo de que la revisión del T-MEC cambie el esquema actual, como ocurrió con la industria automotriz con las reglas de origen.

Un dispositivo, como puede ser equipo médico, material quirúrgico y de curación, puede cruzar la frontera entre México y Estados Unidos hasta cinco o seis veces durante su proceso de producción.

Por lo que la AMID está “mapeando” si alguna materia prima utilizada para fabricar dispositivos médicos, como pudiera ser algún componente plástico de uso médico o telas especializadas, pudiera tener alguna afectación.

“Donde puede que haya riesgo es en el tema textil por su origen y aunque todavía no ha pasado, puede pasar, por eso estamos pendientes”, puntualizó la directora ejecutiva de la AMID, Ana Riquelme.

En su intervención, el Tesorero de la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos, Carlos Jiménez, explicó que el objetivo de buscar cero tarifas arancelarias es evitar cualquier barrera que dificulte y encarezca el traspaso de los productos, tanto terminados como semiterminados, entre México, Estados Unidos y Canadá bajo el T-MEC.

“Estamos apoyando al gobierno mexicano, e indirectamente también al gobierno de Estados Unidos, porque queremos que en Estados Unidos tengan productos a un costo más competitivo y también muchas empresas nuestras son de origen de Estados Unidos, hay otras que son de origen europeo, pero nos interesa realmente de tener un acceso mucho más rápido de los productos, de las tecnologías en todos los mercados y que reduzcamos las barreras de acceso”, anotó Jiménez.

Agregó que el interés de la industria es mantener el concepto de manufactura actual.

El presidente de la AMID afirmó que México es un socio estratégico para Estados Unidos, ya que el 96.7% de las exportaciones mexicanas de dispositivos médicos se dirigen a ese país.

Mientras que el 66% de los dispositivos médicos usados en México provienen de Estados Unidos, lo que refleja la fuerte integración y complementariedad de ambos mercados.

La industria mexicana de dispositivos médicos terminará con un valor de alrededor de 8,354 millones de dólares en 2025, de acuerdo con proyecciones de la Asociación.

México destaca como el principal exportador de dispositivos médicos en América Latina y el sexto a nivel mundial. Actualmente, este sector genera más de 175,000 empleos altamente calificados.

Durante la presentación, Joao Carapeto destacó las principales propuestas de la industria rumbo a la revisión del T-MEC, las cuales están dirigidas en simplificar la regulación y los procesos aduaneros, establecer reglas de origen claras, aprovechar las oportunidades del nearshoring, así como fomentar la innovación y la transparencia en las compras públicas.