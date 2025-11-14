Castillo Hermanos compra a Harvest Hill Beverage por 1,400 millones de dólares

La empresa guatemalteca Castillo Hermanos adquirió a la estadounidense Harvest Hill Beverage, fabricante de bebidas emblemáticas en Estados Unidos como Juicy Juice o SunnyD, por 1,400 millones de dólares, informó el viernes el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau.

Landau hizo el anuncio un día después de que Estados Unidos y Guatemala anunciaran un acuerdo comercial marco para eliminar los aranceles estadounidenses a algunos alimentos y otras importaciones.

Castillo Hermanos anunció su plan de adquirir Harvest Hill en abril.

La firma de capital privado Brynwood Partners lanzó la plataforma de Harvest Hill en 2014 con la adquisición de Juicy Juice a Nestlé USA, Inc. y, desde entonces, ha incorporado otras ocho marcas de bebidas, incluyendo Daily’s Cocktails y la bebida energética Nutrament.

Harvest Hill emplea a miles de personas en seis fábricas en Estados Unidos, según Landau.

Fundada en 1886, Castillo Hermanos es una gran empresa familiar con sede en Guatemala. Fabrica productos alimenticios y bebidas, como la cerveza Famosa, y posee varios otros activos en Centroamérica.