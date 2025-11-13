El Buen Fin impulsará las ventas digitales de Soriana, espera que demanda se duplique

Soriana, la cadena de tiendas de autoservicio, prevé duplicar la demanda en su canal de ventas en línea durante los cinco días de El Buen Fin, el cual inició formalmente este jueves 13 de noviembre.

La expectativa de la cadena de tiendas de autoservicio coincide con el comportamiento esperado de los consumidores, quienes combinarán sus compras entre los canales digitales y las tiendas físicas.

Un estudio de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), adelantó que 7 de cada 10 consumidores comprarán tanto en canales físicos y digitales durante el evento comercial, que concluirá el próximo lunes 17.

“La omnicanalidad es hoy un elemento decisivo en el sector retail mexicano. El consumidor combina cada vez más la búsqueda digital con la compra en tienda, y viceversa”, afirmó Gabriel Baldini, director Comercial de Organización Soriana.

Para la cadena de supermercados, la mayor actividad de consumo se concentrará en la Ciudad de México, Monterrey, Nuevo León; y Guadalajara, Jalisco; así como en las regiones del sureste y la frontera.

Mientras que los productos con mayor expectativa de demanda son artículos de video, línea blanca, telefonía, videojuegos y juguetes, impulsados por la alta demanda de tecnología y porque los consumidores se anticiparán a las compras navideñas.

En un comunicado, Soriana dijo que en esta 15ª edición de El Buen Fin, los principales compradores serán jóvenes y nuevos hogares, interesados en renovar productos para el hogar, adquirir tecnología a buen precio y aprovechar ofertas que les permitan optimizar su presupuesto.

Este grupo también priorizará la practicidad y la flexibilidad, alternando entre la experiencia en tienda y en los canales digitales.

“Trabajamos para que nuestros clientes vivan una experiencia de compra integral, con opciones que se adapten a sus necesidades y preferencias… Por ello, fortalecemos constantemente nuestra infraestructura tecnológica, optimizamos la logística y garantizamos una experiencia uniforme en cualquier punto de contacto”, aseguró Gabriel Baldini.

Durante este periodo, la cadena minorista ofrecerá promociones y descuentos de hasta 30% en categorías como mercancías generales, ropa y bienes duraderos en las tiendas Híper, Súper y Mercado de todo el país.