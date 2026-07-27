Brasil y Corea del Sur acuerdan avanzar en negociaciones para un acuerdo comercial con el Mercosur

Brasil ⁠y Corea del Sur acordaron acelerar las negociaciones para ⁠un posible acuerdo comercial entre el país asiático y el bloque sudamericano Mercosur, anunciaron sus presidentes este lunes durante una ceremonia en ⁠Brasilia.

Brasil ha estado tratando ⁠de ampliar sus acuerdos —por su cuenta o a través del Mercosur, del que también forman parte Argentina, Paraguay y Uruguay— para diversificar su comercio, en un momento en el que se ve afectado por los aranceles impuestos por Estados Unidos, uno de sus principales socios comerciales.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que su país y Corea del Sur acordaron crear un grupo de trabajo para acelerar las negociaciones, mientras que su par surcoreano, Lee Jae Myung, calificó de asunto urgente un posible acuerdo con el Mercosur.

El Mercosur ha cerrado acuerdos en los últimos años con socios como la Unión Europea y los cuatro miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio: Suiza, Islandia, Liechtenstein y Noruega.

En una conversación telefónica mantenida el lunes con el presidente chino, Xi Jinping, Lula dijo que tanto ⁠él como Xi apoyaban el avance ⁠de las negociaciones sobre ⁠un posible acuerdo entre China y el Mercosur.

Durante la ceremonia de este lunes, ⁠Lula señaló que Brasil recibirá el próximo mes una misión surcoreana para llevar a cabo una evaluación sanitaria de las empresas cárnicas brasileñas. Los líderes también acordaron ampliar la cooperación en el sector de los minerales críticos, indicó Lee.

El acto tuvo lugar cinco meses después de que Lula asistió a una cumbre con Lee ⁠en Seúl.