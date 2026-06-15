Brasil impugnará aranceles previstos por Estados Unidos

El ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, dijo el lunes que el país esgrimirá sus argumentos más sólidos contra la propuesta de aplicar un arancel del 25% por parte de Estados Unidos a numerosas importaciones brasileñas, y añadió que espera que la medida no se lleve a cabo.

"Defenderemos al país hasta el final. Es posible que el presidente Lula envíe una carta o llame al presidente Trump. También he dicho que estoy disponible para hablar con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el ministro (de Comercio), Marcio Rosa, está en contacto con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer", dijo.

El pasado 1 de junio se dio a conocer que la administración del presidente Donald Trump propuso un nuevo arancel punitivo del 25% sobre importaciones de Brasil, después de decidir que sus prácticas eran injustas en una serie de cuestiones, desde el comercio digital hasta la deforestación ilegal, dijo el principal funcionario comercial Jamieson Greer el lunes a última hora. Las medidas, en virtud del estatuto comercial de la Sección 301, también cubren áreas como los servicios de pago electrónico, las tarifas preferenciales, la protección de la propiedad intelectual.