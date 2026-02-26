Netflix se retira de puja por Warner Bros; Wall Street cierra mixto

El jueves por la tarde, Netflix anunció que se retira de la puja para comprar a Warner Bros. Discovery (WBD), luego de que la junta de Warner Bros consideró que la oferta de Pramount era superior.

Tras la noticia los títulos de Netflix subieron 10% en operaciones extendidas, mientras que los de Warner Bros. Discovery (WBD) descendieron 2 por ciento.

Esta semana, Paramount elevó su oferta para comprar WBD a 31 dólares por acción en efectivo, desde los 30 dólares ofrecido anteriormente, así como un pago adicional de 0.25 dólares por acción por trimestre a partir del 30 de septiembre si la operación no se ha cerrado para entonces.

La oferta está respaldada por financiamiento de capital de la familia Ellison y la firma de capital privado RedBird Capital, así como por 54,000 millones de dólares en compromisos de deuda de Bank of America, Citi y Apollo Global Management, dijo Paramount en un comunicado el lunes.

“Warner prefería el acuerdo con Netflix por considerarlo más estable y con menos riesgos regulatorios, pese a que la oferta de Paramount era mayor” escribieron analistas de Monex Casa de Bolsa en una nota.

La fusión de Paramount con Warner Bros uniría a dos grandes estudios de Hollywood, dos plataformas de streaming (HBO Max y Paramount+) y dos operaciones de noticias (CNN y CBS).

“Siempre hemos sido disciplinados, y al precio requerido para igualar la última oferta de Paramount, el acuerdo ya no es financieramente atractivo, por lo que declinamos igualar la oferta” dijeron Ted Sarandos y Greg Peters, codirectores ejecutivos de Netflix, en un comunicado.

Auque la oferta está pendiente de aprobación de los reguladores en estadounidenses y europeos, es probable que la compra se concrete a pesar de la cercanía del presidente Donald Trump, con la familia Elllison. Al completarse el acuerdo CNN pasaría a manos de Paramount, por lo que habría tres de las cinco cadenas en manos de aliados claros de Trump.

Los principales índices de Wall Street cerraron mixtos el jueves, con el Nasdaq y el S&P 500 en terreno negativo lastrados por NVIDIA que pesé a superar las expectativas del mercado en su reporte financiero del cuarto trimestre del 2025 no fueron suficientes para los inversionistas.

El Nasdaq Composite, de mayor componente tecnológico, cayó 1.18% a 22,878.38 puntos, seguido por el S&P 500 que perdió 0.54% en 6,908.89 unidades y el promedio industrial Dow Jones subió un marginal 0.03% a 49,499.20 enteros.