Siete Magníficas han perdido 1.01 billón de dólares en capitalización en 2026

Parece que los inversionistas perdieron el encanto por las empresas especializadas en la Inteligencia Artificial. El selecto grupo grupo de las Siete Magníficas, integrado por Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, NVIDIA y Tesla, han borrado más de 1 billón de dólares en valor de capitalización en lo que va de 2026, debido a una creciente incertidumbre sobre si las firmas tendrán la monetización suficientemente del ciclo de inteligencia artificial.

En conjunto, las empresas valen más de 20.5 billones de dólares y representan cerca de un tercio de la capitalización de mercado del S&P 500.

En lo que va del año, seis de las Siete Magníficas tienen un desempeño negativo y en valor de mercado pierden 1.01 billones de dólares.

El fondo cotizado en Bolsa (ETF) Roundhill Magnificent Seven, retrocedió 1.58% a 62.27 unidades en la jornada de este jueves y en el presente año retrocede 5.59 por ciento. El ETF busca obtener exposición a las siete empresas más grandes de la industria tecnológica.

Ayer 26 de febrero, los papeles de NVIDIA, la empresa más grande del mundo por capitalización de mercado, fueron las que más perdieron con 5.47% a 184.87 dólares cada una, seguido por Tesla, productor de autos eléctricos, al bajar 2.11% a 408.59 dólares.

Los títulos de Alphabet, empresa matriz de Google, perdieron 1.76% a 306 dólares.

Muy de cerca se encuentra Amazon, empresa líder en comercio electrónico, al retroceder 1.29% a 207.92 dólares y los de Apple, la empresa fabricante del iPhone, con un descenso de 0.47% a 272.95 dólares.

Por el contrario, las acciones que subieron el jueves fueron las de Meta Platforms, conglomerado tecnológico que opera a Facebook, WhatsApp e Instagram, ganaron 0.51% y Microsoft 0.28 por ciento.

Mal comienzo de año

En lo que va de 2026, Microsoft es la que más pierde con 16.41% y borra 611,422 millones de dólares en capitalización, seguido por Amazon al mostrar un descenso de 10.74% o 235,511 millones.

Alphabet tiene una baja de 1.80% en sus acciones, lo que se traduce en una pérdida de 64,172 millones de dólares. Tesla apunta una caída de 9.15% o 47,000 millones.

También NVIDIA tiene un descenso de 0.87% o 39,123 millones de dólares en valor de mercado, Apple tiene un pérdida de 9,882 millones y Meta de 1,832 millones de dólares en valor de mercado.

Alik García, subdirector de Análisis Bursátil en Valmex Casa de Bolsa, aseguró que la caída o el ajuste en las acciones de las Siete Magníficas se debe a que los inversionistas muestran preocupación por el nivel de los índices, especialmente porque los múltiplos de valuación de este grupo alcanzaron niveles muy elevados.

Lo anterior, destacó el experto, ha provocado que los inversionistas actúen con mayor cautela en el sector tecnológico, cuando solía ser el consentido del mercado.

Aseveró que existe un cuestionamiento importante sobre el gasto de capital (Capex) masivo que estas empresas están destinando a la inteligencia artificial.

“El mercado no tiene certeza sobre qué tan rentables terminarán siendo estas inversiones tan fuertes a largo plazo”, dijo García.

Agregó que se está observando un flujo de capital que sale de Estados Unidos hacia mercados emergentes. “Estos mercados ofrecen activos atractivos y valuaciones más bajas, lo que impulsa un rebalanceo de portafolios a nivel global que termina restando liquidez y presión de compra a las grandes tecnológicas estadounidenses”.

Laura Torres, directora de Inversiones en IMB Capital Quants, escribió que en el plano corporativo y tecnológico, la jornada estuvo dominada por NVIDIA y sus implicaciones para la narrativa de la inteligencia artificial.

“Aunque la compañía reportó resultados sólidos, con ingresos récord y una guía optimista para el próximo trimestre, el mercado reaccionó con escepticismo. Esta reacción evidencia inquietudes sobre la sostenibilidad de las inversiones en IA y, sobre todo, sobre las valoraciones actuales del sector”.