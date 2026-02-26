Resultados del sector aéreo en México al IV Trim. 25

El pasado 18 de diciembre de 2025, se anunció la aprobación de los Programas Maestros de Desarrollo (PMD) del Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) para el quinquenio 2026-2030. Con ello se cierra el ciclo de aprobaciones de que había iniciado en 2023 con el Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) para el quinquenio 2024-2028, y que continuó en 2024 con el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) para el quinquenio 2025-2029.

En términos generales, se exigen mayores inversiones en los aeropuertos, y aumentan las Tarifas Máximas por Unidad de Tráfico (que son las que determinan el nivel máximo de la Tarifa de Uso de Aeropuerto o TUA) que podrán cobran los grupos aeroportuarios en los aeropuertos concesionados.

Sin embargo, debe notarse que el desempeño del tráfico de pasajeros prevalece como un factor crítico en las diferentes valuaciones de los grupos aeroportuarios: Asur cerró 2025 con un tráfico anual de 71.56 millones de pasajeros (un avance de 0.3% a/a), consolidándose como el grupo aeroportuario con mayor tráfico de pasajeros. Sin embargo, el tráfico anual de pasajeros de Asur en México se ubicó en 40.6 millones (un retroceso de 2.0% a/a), como consecuencia de la disminución del tráfico en el aeropuerto de Cancún (una caída 3.5% en todo el año).

Por su parte, GAP cerró 2025 con 63.7 millones de pasajeros a lo largo del año (un avance de 2.5% a/a), de esta manera es GAP el grupo aeroportuario con mayor tráfico de pasajeros en México.

En el caso de OMA, la empresa cerró 2025 con 28.75 millones de pasajeros anuales (un avance de 8.5% a/a), y fue el grupo aeroportuario con mejor desempeño en esta métrica durante el año pasado gracias al impulso del tráfico de pasajeros nacionales del aeropuerto de Monterrey (13.1 millones de pasajeros nacionales en el año, un aumento de 15.3% a/a), al cual está destinada la mayor parte de las inversiones (Capex) comprometidas de los PMDs de OMA para el quinquenio 2026-2030.

En resultados financieros, los grupos aeroportuarios presentaron resultados mixtos: los ingresos anuales (excluyendo los ingresos por adiciones a bienes concesionados) de ASUR aumentaron 4.9% a/a, los de GAP crecieron 21.4% a/a, y los de OMA avanzaron 11.8% a/a.

Las aerolíneas mexicanas también han reportado resultados mixtos: Controladora Vuela Compañía de Aviación (“Volaris”, VOLAR) cerró 2025 en 31 millones de pasajeros anuales (un aumento de 5.2% a/a), mientras que Grupo Viva Aerobus (“Viva”) lo hizo en 30 millones (un crecimiento de 8.2% a/a). En este punto, conviene recordar que, el pasado 18/dic/25, se anunció la fusión de estas dos aerolíneas nacionales de bajo costo, lo que podría tener efectos relevantes en la industria nacional. En el caso de Grupo Aeroméxico (“Aeroméxico”, AERO), cerró el año en 24.6 millones de pasajeros anuales (un retroceso de 3.0% a/a).

Las disminuciones en las tarifas base promedio, así como otros efectos (como los cambiarios) han incidido todavía en los resultados de las aerolíneas nacionales. Así, Volaris reportó una disminución de 3.3% a/a en sus ingresos anuales de 2025, mientras que Aeroméxico reportó una contracción de 4.6% a/a. Al cierre del 3T25, los ingresos acumulados de 9 meses de Viva habían mostrado un retroceso de 10.6% a/a.

Finalmente, los títulos de los grupos aeroportuarios han presentado un desempeño mixto en lo que va del año. Desde el cierre del 31/dic/25 y hasta el cierre del 26/feb/26, los títulos de ASUR han avanzado 8.1%, y los de OMA 10.8%. En contraste, los títulos de GAP han retrocedido 2.4%, los de Volaris 3.4% en el mismo período. Respecto de los títulos de Aeroméxico, los listados en la BMV han disminuido 14.8% en lo que va del año, mientras que sus ADRs listados en la NYSE han retrocedido 9.5 por ciento.