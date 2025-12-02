Wall Street cierra con ganancias moderadas; acciones de Boeing suben 10%

Los tres principales índices de Wall Street concluyeron con avances moderados la jornada de este martes. Los promedios subieron en un mercado optimista hacia el cierre del año, debido a la posibilidad de que la Reserva Federal vuelva a recortar la tasa la próxima semana.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, ganó 0.39% a 47,474.46 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, avanzó 0.25% a 6,829.37 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico subió 0.59% a 23,413.67 puntos.

El sector de tecnología de la información fue uno de los mayores impulsos para Wall Street este martes, sobre todo por los avances de gigantes como Apple (+1.09%), que alcanzó un récord para su capitalización de 4.22 billones de dólares ante las sólidas ventas del iPhone17.

Se espera recorte de la Fed

Tras los datos económicos más recientes y comentarios de funcionarios de la Reserva Federal, el mercado espera un recorte a la tasa de 25 puntos base la próxima semana. La probabilidad de que el movimiento se concrete sería superior a 89%, de acuerdo con FedWatch, del CME.

"El escenario económico en Estados Unidos juega a favor de un recorte, dado que se ha vuelto necesario un estímulo para devolver el consumo interno a niveles altos; en otras palabras, un entorno para el riesgo", dijo Wilfredo Rodriguez, director de operaciones en Excent Capital.

Catalizadores en la agenda

Mientras tanto, los inversionistas se alistan para conocer esta semana indicadores del empleo y la inflación de Estados Unidos. Sobresale el índice de precios del gastos de consumo personal (PCE), el indicador de inflación preferido del banco central, que podría aportar certezas.

Seis de los 11 sectores principales del S&P 500 cerraron con pérdidas. Las acciones de energía (-1.21%) lideraron por mucho las pérdidas, mientras que en las ganancias destacó industriales (+1.13%) seguido de tecnología (+0.97%). En el Dow Jones, Boeing (+10.05%) destacó.

Movimientos destacados

El fuerte avance de Boeing se presentó después de que su director financiero, Jay Malave, dijo en una conferencia de UBS, que la recuperación de la compañía está "en plena marcha" y que espera aumentar las entregas de aviones 737 y 787 en 2026 en comparación con 2025.

En los valores individuales también destacó el avance de Warner Bros Discovery (+2.8%), que avanzó luego de informar que recibió una segunda ronda de ofertas para su adquisición, entre ellas una de Netflix (+0.20%), tras solicitar ofertas mejoradas a todos sus postores.