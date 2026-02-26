OpenAI apuesta por Londres

OpenAI, desarrollador de ChatGPT, anunció el jueves que convertiría a Londres en su mayor centro de investigación fuera de Estados Unidos, citando el ecosistema tecnológico británico como un entorno ideal para invertir y desarrollar nuevos sistemas de inteligencia artificial.

La medida se suma al impulso del Reino Unido para posicionarse como una "superpotencia en IA" y sede de la investigación de vanguardia, en un momento en el que los gobiernos compiten por atraer la inversión de los principales desarrolladores de modelos.

Mark Chen, director de investigación de OpenAI, dijo que la combinación de talento, universidades líderes e instituciones científicas respetadas en el mundo que ofrece el país le da ventaja en un sector que los gobiernos de todo el mundo consideran estratégicamente importante.

Grupo Bimbo, la mayor panificadora a nivel global, prevé realizar inversiones por entre 1,200 y 1,400 millones de dólares en 2026, recursos que destinará a iniciativas de crecimiento y generación de valor a largo plazo.

La cifra incluye el remanente de gastos de capital que la compañía no ejerció en 2025, informaron directivos durante una conferencia con analistas e inversionistas.

Bimbo estima cerrar 2026 con un crecimiento en ventas de un dígito bajo a medio. No obstante, al considerar la apreciación anticipada del peso mexicano y su estimado de tipo de cambio, los ingresos se mantendrían prácticamente sin cambios respecto a 2025.

Cemex, una compañía productora de materiales para la construcción, dijo que alcanzó un acuerdo para adquirir todos los activos del fabricante estadounidense de estuco Omega Products International, con la intención de fortalecer su posición en el país vecino del norte.

El monto de la operación no fue revelado; sin embargo, Cemex dijo que Omega genera un flujo de operación de aproximadamente 23 millones de dólares anuales.

Sigma Foods, antes Alfa, cumplió con sus expectativas al recabar 10,000 millones de pesos con la emisión de 2 bonos de largo plazo en la Bolsa mexicana.

La emisión generó una demanda de 3 veces el monto inicial proyectado de 6,000 millones de pesos y los recursos serán empleados para refinanciar deuda.

accionesyreacciones@eleconomista.mx