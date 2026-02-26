Primera ministra japonesa se opone a cambiar reglas de sucesión masculina de la familia imperial

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, aseguró el viernes ante el Parlamento que se opone a cambiar las reglas de sucesión masculina de la familia imperial, que excluyen a las mujeres y a sus descendientes.

La primera mujer en gobernar el archipiélago asiático afirmó que respeta la conclusión de un panel de expertos que debatió la cuestión y consideró "apropiado limitar la elegibilidad a los descendientes varones de línea masculina pertenecientes al linaje imperial".

"El gobierno, y yo misma, respetamos este informe", sostuvo.

La primera ministra había dicho anteriormente que la revisión de las normas de la familia imperial era "una cuestión urgente".

Aunque la tradición dicta que solo un hombre puede continuar con la línea imperial —que, según la leyenda, se remonta a 2,600 años—, las encuestas han mostrado un alto apoyo popular a que una mujer ocupe el trono del Crisantemo.

En septiembre, Japón celebró la mayoría de edad del príncipe Hisahito, único heredero varón al trono, sobrino del emperador Naruhito y segundo en la línea de sucesión después de su padre, sobre cuyos hombros recae la continuidad de la familia imperial.

El emperador no tiene ningún poder político, pero sigue teniendo un gran valor simbólico en Japón.