El fabricante chino COMAC presenta su avión C919 en el Salón Aeronáutico de Dubái

China estrenó el lunes en Oriente Medio su avión de pasajeros C919 con una exhibición de vuelo en el Salón Aeronáutico de Dubái, la primera fuera de Asia Oriental, en un intento de competir con Airbus y Boeing.

El C919, de color blanco con detalles en azul y verde, despegó hacia las 15.30 hora local (1130 GMT) y dio varias vueltas en círculo antes de aterrizar sin novedad en la pista del aeropuerto internacional de Al-Maktoum.

El fabricante chino de aviones COMAC aspira a enfrentarse al dominio de las occidentales Airbus y Boeing, así como a su rival brasileño más pequeño Embraer.

No obstante, sus dos modelos de avión actuales, el C909 y el C919, carecen de las certificaciones clave de los reguladores occidentales y COMAC busca mercados alternativos que le ayuden a mejorar su perfil.

En el salón aeronáutico del lunes, decenas de personas hicieron cola para ver el C919 aparcado en el recinto junto a docenas de otras aeronaves. Un piloto se sentó en la cabina y habló con los visitantes sobre su experiencia con el avión.

COMAC está elaborando planes para una familia de aviones. En su stand de la principal sala de exposiciones, los visitantes tomaron fotos de una versión más larga del C919, denominada Stretched Variant, que, según COMAC, tendría capacidad para 210 pasajeros y se destinaría a la región Asia-Pacífico.

La versión alargada prevista apunta al Airbus A321neo y al próximo 737 MAX 10 de Boeing, la gama alta del mercado de aviones de pasillo único, donde Airbus y Boeing compiten por los pedidos más disputados.

En la pista, COMAC también exhibió su avión regional C909, que fue el primer aparato chino con motor a reacción en alcanzar la producción comercial y entró en servicio en 2016.