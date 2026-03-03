Bait inicia expansión de sus Centros de Experiencia en tiendas Walmart y Bodega Aurrera

Bait, el operador móvil virtual (OMV) de Walmart de México y Centroamérica, acelerará la expansión de sus Centros de Experiencia con la meta de abrir 100 unidades en los próximos ocho meses y superar los 120 puntos de atención.

"En ocho meses vamos a abrir más de 100 centros. Hoy tenemos 15 y ya se han aperturado cinco, vamos a abrir en total 100 para tener 120 en números redondos”, manifestó el director general de Bait, Gabriel Cejudo.

“No es fácil abrir más de 100 centros en ocho meses”, reconoció el directivo, quien prefirió no mencionar el monto de la inversión que destinarán a su plan de expansión.

El anuncio se realizó durante la inauguración del Centro de Experiencia en Walmart Supercenter Universidad, en la Ciudad de México. Ahí, la vicepresidenta de Crecimiento de Walmart de México y Centroamérica, Beatriz Núñez, explicó que los nuevos puntos de atención se ubicarán en las entidades del país donde es más alta la demanda de servicios de conectividad.

Las nuevas aperturas se planean en 30 entidades del país, entre las cuales están el Estado de México que concentrará 14 nuevos centros; Puebla, Jalisco y la Ciudad de México tendrán ocho cada uno.

Nuevo León tendrá siete, mientras que en Quintana Roo y en Guanajuato abrirán seis centros, respectivamente. Las restantes sucursales se distribuirán en los demás estados del país. Mientras que Baja California Sur y Tlaxcala serán las entidades donde no se contemplan aperturas.

“Estamos empezando en donde la demanda de servicios de Bait y de conectividad es mayor, pero nuestra aspiración es seguir creciendo incluso acompañar en donde nuestras tiendas también se están expandiendo para seguir acercando el servicio y la solución a nuestros clientes”, comentó Beatriz Núñez.

Acotó que este es de una de las expansiones más rápidas en tiendas físicas dentro del mercado de operadores móviles virtuales en México.

Los Centros de Experiencia ofrecen servicios como portabilidad, recargas, contratación de planes de pospago, compra de equipos y accesorios, así como opciones de financiamiento, entre otros servicios de asistencia.

Estos nuevos espacios operarán dentro de tiendas de la cadena Walmart, principalmente en los formatos Supercenter y Bodega Aurrera.

Suma 26 millones de usuarios

Actualmente, Bait suma más de 26.4 millones de usuarios activos en México y presencia en más de 135 mil localidades, con más de un millón de puntos de recarga.

En 2025, generó 11,500 millones de pesos en ingresos, lo que representó un incremento del 60% respecto al año anterior. Durante el mismo periodo, su base de clientes creció 44%, sumando 8 millones de nuevos usuarios. Mientras que los clientes del OMV gastan en promedio 2.5 veces más que aquellos que no utilizan Bait, de acuerdo con información de la administración de Walmart de México y Centroamérica.

Beatriz Núñez aseguró que la satisfacción en los Centros de Servicio de Bait es alta, con un NPS de 96%, indicador que mide la lealtad y la disposición de los clientes a recomendar la marca, lo que respaldó la decisión de acelerar la expansión de estos puntos de atención.

“Cada centro que abrimos no es una tienda más, es un punto de encuentro que nos permite seguir conectando a más personas con quienes más quieren”, consideró Gabriel Cejudo, tras recordar que el primer Centro de Experiencia se inauguró en 2022 en Walmart Toreo.

Por su parte, el operador móvil virtual surgió hace cinco años con el propósito de reducir la brecha digital en México, ofrecer conectividad confiable, accesible y con beneficios para los usuarios.