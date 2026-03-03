Acciones europeas caen a mínimo de un mes el martes

Las acciones europeas cayeron el martes a su nivel más bajo en más de un mes, arrastradas por la caída generalizada de los mercados bursátiles mundiales, mientras los inversionistas evaluaban las perspectivas de una guerra prolongada en Oriente Medio y el impacto inflacionario del aumento de los precios del petróleo.

El índice paneuropeo STOXX 600 cayó 3.1%, y marcó un descenso de 5% desde su máximo histórico alcanzado el viernes de la semana pasada.

Muchas bolsas regionales e índices sectoriales, incluido el STOXX 600, registraron sus mayores caídas diarias desde abril, cuando los aranceles del “Día de la Liberación” del presidente estadounidense, Donald Trump, sacudieron los mercados mundiales.

“Por ahora, cualquier alto el fuego parece remoto, ya que Irán parece satisfecho con perjudicar los intereses occidentales en Oriente Medio (...) Esto provocó una caída de los mercados, ya que la amenaza de un conflicto prolongado se hace más realista”, dijo Lindsay James, estratega de Inversiones de Quilter.

Todos los sectores del STOXX 600 se vieron arrastrados, liderados por el financiero. El índice bancario se hundió hasta alcanzar su mínimo en casi tres meses, y las entidades crediticias centradas en Reino Unido, consideradas más expuestas al riesgo de Oriente Medio, fueron las más afectadas. HSBC cayó 5.2 por ciento. Los seguros bajaron 4.2% y las acciones industriales perdieron 3.6 por ciento.

Entre el 27 de febrero y el 3 de marzo, el IBEX 35 de España bajó 7.07%, siendo el de peor comportamiento en la región, seguido por el DAX alemán que perdió 6.06%, mientras que el FTSE MIB de Italia y el CAC 40 francés, retrocedieron 5.85 y 5.56%, respectivamente. El FTSE 100 de Reino Unido perdió 3.91% en el periodo.