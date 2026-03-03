Premian a Totalplay

En Barcelona, en el marco del Mobile World Congress 2026, Totalplay recibió reconocimientos internacionales.

Por quinto año consecutivo, Ookla otorgó a Totalplay el @Speedtest Award como la Red Fija Más Rápida de México, con base en pruebas realizadas por usuarios durante el tercer y cuarto trimestre de 2025. A esto se suma el primer lugar general en el Barómetro nPerf 2025, que evalúa velocidad de descarga y subida, latencia y desempeño Wi-Fi 7.

Actualmente, Totalplay conecta a 5.5 millones de usuarios en 87 ciudades, con más de 164,000 kilómetros de fibra óptica desplegada, ofreciendo velocidades de hasta 10,000 megas.

La aseguradora Peña Verde llevará a cabo una recompra de 13 millones 950,000 de sus acciones mediante su fondo de recompra aprobado para este año. La empresa dijo que los títulos serán recomprados en una misma sesión bursátil, a 8.50 pesos, por lo que en total realizará un desembolso de 118 millones 575,000 pesos por el 2.93% de su capital social.

Peña Verde dijo que lo largo de 2026 pretende adquirir un total de 52 millones 921,283 acciones propias por un monto de hasta 460 millones de pesos (26.8 millones de dólares) mediante su fundo recompra.

La empresa dijo que las recompras de títulos se llevarán a cabo en varias operaciones, cada una por menos de 3% del capital social de la compañía y con 20 días hábiles de separación.

Hablando de recompra de acciones, resulta que Coca-Cola FEMSA, el mayor embotellador público de productos The Coca-Cola Company por volumen, propondrá a sus accionistas la creación de un fondo de recompra de acciones por 5,000 millones de pesos, que podría ejercerse durante el 2026, el mismo monto aprobado en 2025.

Los accionistas votarán la propuesta en la Asamblea Ordinaria programada para el martes 24 de marzo, de acuerdo con la convocatoria difundida a través de la Bolsa Mexicana de Valores.

Además, el Consejo de Administración someterá a votación el pago de un dividendo.

México es el segundo país con mayor desigualdad salarial en la región (16.6%), solo superado por Chile (24.4%).

Según la Radiografía de las Mujeres en el Trabajo 2026 de Buk, plataforma de Recursos Humanos, la brecha promedio en el sector privado formal mexicano es del 16.6 por ciento.

Sin embargo, el dato más revelador no es el promedio, sino su comportamiento elástico: la desigualdad se estira conforme se escala en la pirámide organizacional.

En los niveles de liderazgo existe una mayor discrecionalidad en la asignación de bonos, incentivos y ajustes salariales personalizados.

Al carecer de reglas de transparencia robustas, estas decisiones suelen estar permeadas por sesgos inconscientes que favorecen a los hombres, convirtiendo el "techo de cristal" en una barrera económica acumulativa.

