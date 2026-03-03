Betterware prepara nuevo capítulo de Tupperware bajo 3 estrategias

Betterware de México (BeFra), una empresa especializada en la venta directa por catálogo de productos para el hogar, ha trazado un plan de crecimiento a mediano plazo para Tupperware, centrado en tres estrategias, las cuales implementará una vez cerrada la adquisición prevista en el segundo trimestre de 2026.

Así lo adelantó el presidente y director ejecutivo de la empresa, Andrés Campos, quien destacó como prioridad devolver el crecimiento a la marca de contenedores de plástico para alimentos mediante innovación, tecnología, estrategia de precios y otras iniciativas comerciales.

La segunda estrategia es llevar la marca a nuevos países aprovechando la huella actual y la tercera es integrar completamente a Tupperware en la compañía, con lo cual busca aprovechar la capacidad de producción de Tupperware para producir determinados productos de Betterware.

Betterware, también propietario de Jafra, una empresa de venta directa de productos de belleza, explicó que estos objetivos se han planeado para cumplirse en el mediano plazo.

"Tupperware sigue siendo una marca altamente reconocida en envases de alimentos y bebidas, y vemos claras oportunidades para aumentar los ingresos y la rentabilidad a través de la innovación, la tecnología y nuestro probado modelo comercial", explicó el directivo.

El objetivo es integrar Tupperware en Betterware y aprovechar sus operaciones en Brasil, un país con más de 200 millones de habitantes, para expandir la marca y generar sinergias entre ambos negocios.

Además, la producción en México y Brasil fortalecerá la flexibilidad operativa, acercará la fabricación a los mercados, mejorará la eficiencia de costos y ayudará a reducir costos.

El directivo explicó que se trata de una adquisición “altamente atractiva y acumulativa”, con un incremento estimado del 40% en las ganancias por acción, basado en las proyecciones del precio de compra.

En enero pasado, BeFra anunció la adquisición del 100% del negocio de Tupperware en México y Brasil por 250 millones de dólares, de los cuales 215 millones se pagarán en efectivo financiados con deuda, y 35 millones con acciones de la empresa.

La transacción incluye dos plantas de producción, así como una licencia perpetua y libre de regalías para la marca en América Latina.

El cierre de la transacción se espera en el segundo trimestre de 2026, sujeto a las aprobaciones reglamentarias habituales.

"Estratégicamente esta transacción desbloquea un potencial significativo en toda la región y refuerza nuestra estrategia de escalar marcas sólidas", dijo Andrés Campos.