Chirey ve a México como centro de manufactura ante volatilidad

Ante la volatilidad de las cadenas de suministro y la dependencia de mercados lejanos, considerados como riesgos estratégicos, Chirey considera a México como un centro de operaciones competitivas y puente industrial entre América, Asia y Europa.

"México se presenta como un mercado estratégico para Chery International (Chirey en México) y debido a su ubicación, fuerza laboral especializada, acceso a mercados clave y ecosistema de encadenamientos productivos que favorecen la competitividad”, destacó el vicepresidente de operaciones de Chirey Motor México, Svein Azcué.

Agregó que la consolidación de operaciones competitivas y cercanas al mercado final ya es percibida como una palanca de ventajas sostenibles.

Chirey Motor México y sus marcas Chirey, OMODA y JAECOO, refuerzan su presencia estratégica en el mercado nacional, al aprovechar su modelo de negocios para dar el impulso industrial adaptando su competitividad y desarrollo.

Explicó que la integración progresiva de México dentro de las redes globales de valor exige una estrategia industrial clara y sostenida.

"Para Chirey, esta estrategia se traduce en: alineación de capacidades locales con estándares globales, al reforzar procesos productivos, sistemas de calidad y certificaciones técnicas que permitan escalar producción conforme a la demanda internacional".

Además de desarrollo de talento especializado y transferencia de conocimiento, que beneficia tanto al personal técnico como a la base de proveedores locales, con inversiones en entrenamiento y certificación que generen valor de largo plazo.

Así como el fortalecimiento de logística y cadena de suministro nacional, para reducir tiempos de respuesta y costos asociados, así como promover una integración más eficiente entre producción, distribución y servicio.

La automotriz china se comprometió a impulsar a los proveedores nacionales, al promover la certificación y competitividad de empresas mexicanas integradas a la cadena de valor automotriz.

También destacó la generación de empleo altamente calificado, especialmente en áreas vinculadas con la manufactura de tecnologías de electrificación, ingeniería aplicada y mantenimiento especializado.

"Para Chirey, este enfoque no es una reacción coyuntural, sino un componente esencial de su visión de largo plazo, orientado a consolidar una presencia sólida y generar valor compartido con sus aliados, socios y clientes en México", indicó Azcué.