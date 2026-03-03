Bolsas en México caen 4% desde que inicio el conflicto en Irán

Las dos bolsas de valores que operan en México cerraron en terreno negativo la jornada del martes por segundo día consecutivo y registran caídas de más de 4% en lo que va de la semana, en un entorno marcado por una mayor incertidumbre geopolítica tras el ataque iraní a la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que mide a las acciones locales más negociadas, perdió 3.04% a 68,436.25 unidades y el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), bajó 2.96% a 1,358.26 unidades.

Ambos indicadores presentaron su peor caída desde el 4 de abril del año pasado, cuando el S&P/BMV IPC retrocedió 4.87 y el FTSE-BIVA cayó 4.81 por ciento.

En lo que va de la semana la caída es más profunda, pues el S&P/BMV IPC ha perdido 4.16 y el FTSE-BIVA un 4.06 por ciento; sin embargo, en lo que va del 2026, ambos índices bursátiles presentaron números positivos al crecer 6.42% la BMV y 6.74% BIVA.

Momento difícil

Laura Torres, directora de Inversiones en IMB Capital Quants, escribió que “las bolsas no dejan de estar involucradas de forma indirecta dentro del conflicto global en Oriente Medio; de hecho, varias bolsas latinoamericanas registraron caídas incluso más pronunciadas en medio de la ola de liquidaciones provocada por el conflicto, así como por la fuerte alza en los precios del petróleo”.

Añadió que los índices reflejan esta corrección como un retroceso esperado dentro de este entorno de aversión global al riesgo lejos de ser un deterioro estructural local.

“La rápida recuperación desde los mínimos intradía tanto en Bolsa como en el tipo de cambio sugiere que hubo compras tácticas y toma de utilidades en dólares, pero el tono sigue frágil”.

La especialista resaltó que mientras el conflicto continúe escalando y el petróleo permanezca elevado, la volatilidad en activos mexicanos podría mantenerse, “especialmente si se combina con un dólar con fuertes presiones inflacionarias y un entorno internacional adverso para mercados emergentes”.

Analistas de Actinver, confirmaron que el mercado comenzó a asimilar la escalada de tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

“Esta perspectiva, sumada a la interrupción en las cadenas globales de suministro de energía debido a los ataques de Irán a instalaciones petroleras de la región, impactó a los mercados globales, generando un sentimiento negativo”.

Sin embargo, aseguraron que esta caída se aminoró al final de la jornada luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara la creación de un programa de garantías para los buques que transiten por el estrecho de Ormuz, una vía relevante para la cadena de distribución de petróleo global.

A la baja

En Wall Street los principales índices también finalizaron la jornada con caídas, debido a la escalada del conflicto en Oriente Medio.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cedió 0.83% a 48,501.27 puntos. El S&P 500, de las empresas más valiosas, bajó 0.94% a 6,816.63 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico retrocedió 1.02% al nivel de 22,516.69 puntos.

Desde que comenzó el enfrentamiento, el Dow Jones retrocede 0.97%, el S&P 500 cae 0.90% y el Nasdaq baja 0.67 por ciento. Para los estrategas de Banco Bx+, los índices accionarios estadounidenses continúan con la liquidación masiva en activos de riesgo debido a las preocupaciones por un conflicto prolongado.

“No obstante, las declaraciones del presidente Trump, de que buscaría que la marina escoltará a los petroleros por el estrecho de Ormuz, lo que moderó parcialmente las alzas en los precios de crudo y también suavizó la caída de los mercados accionarios”, escribieron.