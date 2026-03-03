Oro cae ante fortaleza del dólar y apuesta sobre recortes de tasa

Los precios del oro cayeron el martes, lastrados por un dólar más fuerte y menores perspectivas de recortes de tasas, a medida que se intensificaban las preocupaciones por la inflación en medio de temores de un conflicto potencialmente prolongado en Oriente Medio.

El oro al contado bajó 3.6%, a 5,137 dólares la onza. Los precios alcanzaron su máximo en más de cuatro semanas en la sesión anterior. Los futuros del oro estadounidense bajaron 3.5% a 5,123.70 dólares.

“La caída del oro parece estar impulsada por una fuga hacia la liquidez, una fuga hacia el efectivo. Tenemos un dólar fuerte y los rendimientos de los bonos cotizan al alza”, dijo Bob Haberkorn, estratega senior de Mercado de RJO Futures.

El dólar, un activo de refugio seguro en competencia, registró fuertes ganancias, lo que hizo que los lingotes cotizados en dólares fueran menos asequibles para los tenedores de otras monedas, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense aumentaron por segunda sesión consecutiva.

En el ámbito geopolítico, el conflicto entró en su cuarto día con explosiones que sacudieron Teherán y Beirut. Un alto funcionario de la Guardia Revolucionaria Iraní declaró el lunes el cierre del estrecho de Ormuz. Como consecuencia, los precios del crudo subieron más del 8% el martes.

Los daños a la infraestructura energética y el estancamiento del tráfico de petroleros a través de Ormuz han aumentado el riesgo de una fortaleza sostenida en el petróleo, el gas y productos refinados, avivando los temores de inflación y haciendo retroceder las expectativas de recortes de tasas, dejando al oro con poco soporte, dijo Fawad Razaqzada, analista de Mercado de City Index y FOREX.com.

A pesar de que se lo considera una protección contra la inflación y las turbulencias, el oro suele ser el preferido en entornos de tasas bajas, ya que no genera intereses.

La plata al contado cayó 6.6% a 83.50 dólares la onza después de subir a un máximo de más de cuatro semanas el lunes. El platino perdió 8.4% a 2,108.51 dólares y el paladio cayó 5.6% a 1,667.41 dólares.

Aluminio sube

El aluminio de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganó 2.73%, a 3,281.50 dólares por tonelada, tras tocar un máximo mensual de 3,315 dólares.

Oriente Medio representa el 8% de la capacidad mundial de aluminio y exporta sus productos a través del estrecho de Ormuz. El lunes, Irán prometió atacar cualquier barco que intente atravesarlo. Los productores suspendieron las ofertas de primas del segundo trimestre a los compradores japoneses.

Las existencias de aluminio disponibles en los almacenes registrados en la LME cayeron a 375,525 toneladas, el nivel más bajo desde septiembre, tras 45,325 toneladas de nuevas cancelaciones en el puerto malasio de Port Klang, según los datos diarios de la LME.

En otros metales, el cobre perdió 1.24%, a 12,944.50 dólares, tras alcanzar los 12,722 dólares, su cota más reducida desde el 19 de febrero. El estaño avanzó 6.10%, a 57,722 dólares; el níquel bajó 0.89%, a 17,085.75 dólares; el zinc cayó 1.48%, a 3,273 dólares y el plomo perdió 1.16%, a 1,942.48 dólares.