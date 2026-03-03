Reembolsos

Casi desapareció de las primeras planas si el gobierno de Estados Unidos rembolsará los aranceles declarados ilegales la semana pasada por la Corte Suprema. Se estima que casi 150,000 millones de dólares fueron pagados por 301,000 importadores, a lo largo de los 10 meses durante los cuales el gobierno cobró los aranceles. Sin embargo, la decisión de la Corte Suprema no mencionó los rembolsos, quizás porque los abogados del gobierno, durante el litigio en los tribunales inferiores, dijeron que los aranceles pagados serían rembolsados, con intereses. Aun así, hay confusión, porque el Presidente Donald Trump y el Secretario del Tesoro Scott Bessent dijeron que el asunto tendría que ser litigado y que la decisión final podría tardar entre dos y cinco años.

Entretanto, mas de 900 demandas de rembolso han sido sometidas ante un tribunal federal, según el Liberty Justice Center, el cual representó a los pequeños empresarios que sometieron la demanda contra los aranceles hasta llegar a la Corte Suprema. También algunas grandes empresas, tales como COSTCO, FEDEX, Loreal y Dyson, han presentado demandas de rembolso ante el Tribunal de Comercio Internacional. Además, aún antes de la decisión de la Corte Suprema, surgió un mercado de solicitudes de rembolso, en el cual los precios ascendieron desde 20 centavos por cada dólar, antes de la declaración de ilegalidad, a 40 centavos después de la decisión.

Para complicar la trama, durante la conferencia de prensa comentando el rechazo de la Corte Suprema de los “aranceles del día de la liberación,” el Presidente Donald Trump dijo que le impondría aranceles de 15 por ciento a todas las importaciones, basándose en la sección 122 de la Ley Comercial de 1974. Lamentablemente, esos nuevos aranceles también pueden ser ilegales.

*El autor es analista y consultor internacional, ex-director de la Oficina de la CEPAL en Washington. Comentarista de economía y finanzas de CNN en Español, UNIVISION, TELEMUNDO y otros medios.