México vence a Diamondbacks en inicio de preparación al WBC

México inició con el pie derecho su preparación para el Clásico Mundial de Beisbol (WBC, por sus siglas en inglés) 2026, derrotaron 6-3 a Arizona Diamondbacks en el primero de dos partidos amistosos contra equipos de Grandes Ligas (MLB).

Rowdy Téllez y Alejandro Osuna destacaron con jonrón para cada uno, lo que ayudó a segurar la victoria entre la octava y novena entrada.

México había tomado ventaja desde el cuarto inning por 4-2, gracias a cuatro imparables consecutivos por parte de Jonathan Aranda, Alejandro Kirk, Rowdy Téllez y Alek Thomas, mientras que por los Diamondbacks Jordan Lowlar produjo un triple.

El equipo de Arizona, que fue subcampeón de Serie Mundial en 2023, puso presión en la pizarra al acercarse 4-3 en el quinto episodio con anotación de Tim Tawa, previo hit de James McCann.

Fue entonces cuando los cuadrangulares de Téllez y Osuna dieron calma al equipo manejado por Benjamín Gil, en una tarde soleada en Salt River Fields, el campo de entrenamiento de los Diamondbacks donde inició la gira de preparación.

“La defensiva estuvo espectacular. De hecho, la única jugada que no se concretó fue de (Luis) Gastélum, pero hizo un tremendo esfuerzo. Hubo jugadas en las que se nos complicó un poquito, pero lo pudimos resolver bien”, expresó el mánager de México, Benjamín Gil, al término del partido.

“La verdad es que era importante que algunos jugadores como Rowdy, que no está con ninguna organización, tomara su turno. Ofensivamente Aranda estuvo muy bien, Alejandro Kirk también se vio muy bien, entonces, me gustó lo que vi”.

México iniciará su participación en el WBC 2026 el viernes ante Gran Bretaña. Todos sus partidos de primera ronda, contra Brasil, Estados Unidos, Italia y los británicos en el Grupo B, serán en el Daikin Park de Houston, Texas.

Antes de debutar en dicho torneo, donde intentará replicar el histórico tercer lugar obtenido en la edición 2023, México ya tenía pactados dos partidos de preparación contra equipos de MLB.

Este miércoles 4 de marzo será el segundo contra Los Ángeles Dodgers, que es el actual campeón de Las Mayores. El partido será en el recinto Camelback Ranch de Arizona y el abridor del equipo angelino será Tyler Glasnow.

En el partido contra los Diamondbacks, el line-up de México lo integraron: Jarren Durán como jardinero derecho, Randy Arozarena como jardinero izquierdo, Jonathan Aranda como primera base, Alejandro Kirk como cátcher, Rowdy Téllez como bateador designado, Nick Gonzales como tercera base, Luis Urías como segunda base, Alek Thomas como jardinero central, Joey Ortiz como shortstop y Taijuan Walker como pítcher abridor; sin embargo, Luis Gastélum fue el pítcher ganador.

México cuenta con 21 jugadores de MLB en el róster del WBC 2026, incluyendo al destacado cerrador Andrés Muñoz (Mariners).

Ya en el torneo internacional, a partir del viernes, el Tri buscará finalizar la fase de grupos entre los dos primeros lugares para asegurar un boleto a cuartos de final. Estados Unidos luce como su oponente más complicado, contando con estrellas de MLB como Aaron Judge.