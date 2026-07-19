AMELAF celebra que compra consolidada de medicamentos sea bajo tratado comercial

La Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (AMELAF) celebró que la próxima licitación para la compra consolidada de medicamentos e insumos médicos para el periodo 2027-2028 se realizará bajo tratado, por lo que únicamente podrán participar fabricantes de países con los que México tiene acuerdos de libre comercio.

“Creo que esto ayuda a la industria nacional y también previene muchos problemas que se tuvieron con medicamentos que se compraron o se licitaron de la India, que nunca entregaron o entregaron de mala calidad. A final de cuentas, esto es lo que lleva a que haya certeza y que también abasto de medicamentos”, dijo el presidente ejecutivo de la AMELAF, Juan de Villafranca.

Añadió que para efectos de competencia es importante que haya un “piso parejo” porque algunos países como India tienen productos subsidiados para exportación, lo cual coloca en una situación de desventaja a otros participantes.

Subrayó que se tiene que cuidar la parte de calidad, ya que es fundamental que los medicamentos sean seguros y eficaces, que cumplan con estándares internacionales.

El presidente de la AMELAF explicó, en entrevistas radiofónicas, que esta es una de las compras públicas más importantes, ya que se contemplan alrededor de 766 claves de medicamentos, con un monto estimado de alrededor de 350,000 millones de pesos.

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) lanzó el 16 de julio la licitación para la compra consolidada de medicamentos correspondiente a los años 2027 y 2028.

El calendario del proceso establece que la presentación y apertura de proposiciones será el 5 de agosto. El fallo se dará a conocer el 14 de septiembre y los contratos iniciarían el 1 de enero de 2027.

“Esta licitación se está lanzando de la mejor manera, habiendo escuchado a la industria… Tenemos confianza de que sea exitosa, a final de cuentas, el paciente va a decir si es exitoso o no cuando le lleguen los medicamentos en tiempo y forma”, consideró Juan de Villafranca.

Sobre la capacidad de producción nacional, aseguró que la industria mexicana está preparada para participar en la licitación.

En México existen alrededor de 80 plantas de la industria afiliadas a la AMELAF. Entonces, dijo “hay confianza de que habrá una participación importante de los laboratorios mexicanos en el proceso de licitación”.

Juan de Villafranca explicó que el tema del etiquetado ya fue resuelto, por lo que tendrán que colocar el logo de “Hecho en México”.

Aunque esta medida implicará algún gasto y esfuerzo para la industria, principalmente en el empaque secundario, pero consideró que es manejable y la industria está lista para atender la solicitud del gobierno.

El presidente de la AMELAF también habló de la deuda con proveedores del IMSS-Bienestar. Dijo que aún está pendiente el pago a los laboratorios mexicanos, cuyo monto estimado es de entre 4,000 a 5,000 millones de pesos.

Destacó que, aunque esta situación afecta a los laboratorios de capital nacional, la industria mantiene la disposición de participar y cumplir con la entrega de medicamentos. Sin embargo, consideró fundamental que se atienda el tema de los pagos.