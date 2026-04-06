EU revisará que compra de medicinas se ajuste al T-MEC

El nuevo mecanismo de calificaciones para definir a los proveedores de medicinas e insumos médicos en las compras públicas mexicanas será seguido de cerca por el gobierno Estados Unidos, pues identifica posibles afectaciones para los proveedores de ese país.

A partir del 1 de enero de 2026, las autoridades de contratación pública mexicanas otorgarán puntos adicionales en el proceso de contratación a los proveedores que demuestren inversiones en el país.

Estas deberían acreditarse en áreas como la producción nacional de medicamentos, insumos y dispositivos médicos, infraestructura relacionada (fábricas, laboratorios, almacenes) o el desarrollo de investigación científica o productos innovadores.

“Esto podría perjudicar a las empresas estadounidenses del sector salud”, dijo la Oficina del Representante Comercial de la Casa Blanca (USTR, por su sigla en inglés) en su Informe de Estimación Nacional de Comercio 2026 (NTE, por su sigla en inglés).

Con una inversión de 400,000 millones de pesos y un volumen de más de 5,000 millones de piezas, el gobierno mexicano desarrolla ya la compra consolidada de medicamentos e insumos médicos para el 2027 y 2028. Esta mega compra se encamina a ser la más grande que se realizará en México.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, en la compra bianual previa se compraron alrededor de 4,800 millones de piezas e implicó una inversión de 338,000 millones de pesos, contemplando el periodo de marzo del 2025 a diciembre del 2026

Sobre las nuevas reglas de adquisición en México, la USTR dijo que “Estados Unidos seguirá supervisando de cerca la implementación de esta medida para garantizar que se ajuste a los compromisos de contratación pública del gobierno mexicano en el marco del T-MEC”.

La planeación de la compra bianual comenzó en agosto de 2025. Todavía falta la publicación de los resultados de la investigación de mercado.

Reconocen aranceles a China

En otro de los varios temas abordados en el NTE, la USTR refirió que México no impone medidas suficientes contra las políticas y prácticas de no mercado (NMPP, por su sigla en inglés) para proteger los mercados de Estados Unidos y México de distorsiones y garantizar una relación comercial justa y segura.

Sin embargo, reconoció el hecho de que nuestro país haya impuesto a partir de este año aranceles de hasta el 50% a una lista de 1,465 productos provenientes de países con los que no tiene un tratado de libre comercio, siendo China la más importante entre estas naciones.

“Si bien México aún no ha asumido compromisos suficientes para abordar las distorsiones causadas por dichas NMPP, continúa trabajando en este tema, incluso en la Revisión Conjunta del T-MEC”, dijo.