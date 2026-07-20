Sheinbaum abordó temas del T-MEC en su viaje a la final del Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló este lunes que su asistencia a la final de la Copa Mundial de Futbol 2026 en Nueva York surgió a partir de una invitación personal que le hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una conversación telefónica realizada el viernes previo al encuentro.

Durante su conferencia matutina de este lunes 20 de julio, la primeta mandataria explicó que inicialmente sólo había recibido una invitación por parte de la FIFA y que incluso valoraba no acudir al evento; sin embargo, cambió de decisión después de que Trump la invitó personalmente.

"El viernes tuvimos una conversación telefónica con el presidente Trump y ahí fue donde me dijo: 'Claudia, ¿vas a venir?'. Le respondí: 'Si usted me invita, presidente Trump'. Me dijo: 'Sí, sí, estás invitada, ven, vas a estar sentada ahí junto a nosotros'", relató.

Ante ello, dijo que decidió asistir "porque lo cortés no quita lo valiente", por lo que su equipo organizó de manera inmediata el viaje.

Sheinbaum Pardo detalló que originalmente viajaría en un vuelo comercial directo de Cancún a Nueva York junto con cinco integrantes de su equipo de trabajo.

No obstante, horas antes del despegue el vuelo fue cancelado debido a las tormentas eléctricas que afectaron la zona de Nueva York, lo que impidió encontrar otra alternativa comercial disponible.

Frente a esa situación, la presidenta informó que solicitó apoyo a la Secretaría de la Defensa Nacional para utilizar una aeronave oficial.

Encuentros con funcionarios de Estados Unidos y Canadá

Antes del inicio de la final, la presidenta sostuvo breves conversaciones con integrantes del gabinete estadounidense y con autoridades de Canadá.

Entre ellos mencionó al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer; al secretario de Comercio, Howard Lutnick; y al secretario de Estado, Marco Rubio. Posteriormente conversó con Trump y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Aunque reconoció que fueron encuentros breves, señaló que tuvo oportunidad de abordar el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuyas negociaciones continúan esta semana.

Además de Trump y Carney, señaló que convivió con el rey Felipe VI y con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

"Todos se portaron muy respetuosos, agradables. Fue un ambiente de mucha cordialidad", afirmó.

La titular del Ejecutivo informó que regresó a México la madrugada de este lunes, aunque explicó que el vuelo de regreso registró un retraso de aproximadamente tres horas debido a la alta saturación del aeropuerto de Nueva York tras la conclusión del evento deportivo.