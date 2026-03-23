México hará la mayor compra de medicamentos para 2027-2028, con más de 5,000 millones de piezas

Con una inversión de 400,000 millones de pesos y un volumen de más de 5,000 millones de piezas, la compra consolidada de medicamentos e insumos médicos para el 2027 y 2028 se encamina a ser la más grande que se realizará en México.

Este crecimiento se explica por el aumento de la población y porque esta compra abarcará 24 meses, más que en los ciclos anteriores, explicó el subsecretario de Integración Sectorial de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García.

Recordó que en la adquisición pública del 2025 y 2026 se compraron alrededor de 4,800 millones de piezas e implicó una inversión de 338,000 millones de pesos, contemplando el periodo de marzo del 2025 a diciembre del 2026.

“Estamos lanzando estrategias para que haya buenos precios que nos permitan reinvertir los recursos en más y mejores medicamentos”, manifestó el funcionario.

Agregó que, para asegurar el abasto y la transparencia en la compra pública, los participantes en las licitaciones deberán cumplir nuevos requisitos, entre ellos, entregar una constancia de cumplimiento.

Con esta medida, Eduardo Clark subrayó que buscan evitar que proveedores con mala reputación o que no ofrezcan garantía de cumplimiento incumplan con los contratos.

“En la siguiente compra, aquellas empresas que estén por debajo de un umbral de cumplimiento no van a poder participar, independientemente de haber sido inhabilitadas o no. Si no entregaron productos de la compra consolidada, no podrán ser adjudicadas”, manifestó.

Además, se están priorizando las compras directas a fabricantes de medicamentos e insumos médicos, eliminando intermediarios para asegurar calidad y disponibilidad confiable.

Con el objetivo de fomentar la industria nacional, prosiguió el funcionario, se prevé que las compras de medicamentos e insumos para la salud se realicen bajo un esquema internacional, con cobertura de tratados, de acuerdo con los resultados de la investigación de mercado.

Así, la industria mexicana podrá competir bajo condiciones que le permitan tener una mayor parte de las adjudicaciones. “Eso tiene un efecto multiplicador económico de empleos, innovación y más trabajo para los mexicanos”.

Al mismo tiempo, no solo se garantiza el abasto, sino que las cadenas de suministro locales facilitan la entrega de los medicamentos directamente a los pacientes.

Eduardo Clark recordó que el proceso de planeación de la compra consolidada 2027-2028 se ha realizado con mayor anticipación que en ejercicios anteriores.

La planeación comenzó en agosto de 2025 y actualmente se encuentra a la espera de la publicación de los resultados de la investigación de mercado.

“Esto nos pone en los tiempos y formas correctos para tener las adjudicaciones hacia junio y, de esa manera, garantizar que para enero de 2027 los procesos contractuales estén bien establecidos para que la proveeduría cumpla”, manifestó.

Abasto regularizado

El subsecretario de Integración Sectorial de la Secretaría de Salud aseguró que el abasto de medicamentos e insumos médicos en instituciones como el IMSS e ISSSTE se ha estabilizado, alcanza un nivel de entre 97 y 98 por ciento.

“Un 2% para un sistema que atienda 130 millones de mexicanos significa que todavía tenemos que mejorar, no es aceptable”, comentó.

Resaltó que ya no enfrentan la presión del año pasado por el desabasto en hospitales y clínicas, y aclaró que el problema no es la falta de medicamentos en todo el país, sino que algunas unidades se quedan sin ellos antes de tiempo por no solicitarlos con suficiente anticipación.

Agregó que la mayoría de los productos ya están comprados, por lo que los retos se centran en mejoras administrativas y logísticas que se están resolviendo por los procesos de digitalización, el expediente médico electrónico y la receta digital en el IMSS Bienestar.

“Alcanzar el 100% de abasto, que es nuestro objetivo, no depende solo del proceso de compra, sino de todo el funcionamiento logístico y administrativo del sector. Tenemos que seguir avanzando cada día hasta lograrlo”, añadió.

“Para llegar al 100% de abasto, que es a lo que aspiramos, que no es sencillo, no solo depende del proceso de compra, sino también de todo el proceso logístico y administrativo y eso es lo que tenemos que seguir empujando", concluyó.