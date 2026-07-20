Se gastaron los distractores

Todo aquello que ignores de ti mismo aparece en tu vida como destino. Carl Jung

En los alcances de lo que podemos tener enfrente de nosotros, más allá de las temáticas de violencia, el despliegue mediático de las agendas políticas, están en el aparador los momentos, que, mediante una imagen, se incrustan en la conciencia y hacen todo un alboroto, en las mediaciones entre realidad o verdad, distractor o “caja china”; en la interminable baraja de sucesiones de hechos consumados.

Ha terminado un evento mundial donde millones de personas estuvieron atentas a los 104 juegos, donde selecciones de 48 países, ilusionaron a sus aficionados, y la derrama económica fue importante, en una economía de sobresaltos, no solo por los precios del barril del petróleo, la escalada de algunos productos y las comparaciones entre lo que se logró y lo que se dejó de hacer.

Las historias son de todo tipo, entre jugadores que lucieron por su futbol, otros por su impresionante rendimiento, ahí donde no nos queda duda que el arbitraje una vez más, fue factor de desequilibrio, para ver a un país consentido por las autoridades de la FIFA, dar pena ajena en la final, ante el rival que mejor jugó, de menos a más, sorprendidos en el primero cotejo por Cabo Verde, la gran España.

Y el vuelco a la realidad es todo un acontecimiento importante, donde millones de jóvenes están en las vacaciones de verano, con destinos de playa con abundante sargazo en el caribe mexicano, con los altos costos de los paquetes de viaje, acapulco en la azotea de la casa se permite una vez más, en la imaginaria de los precios y los tiempos acotados, porque no hay nada oculto tras el sol quemante.

Tenemos que valorar esa crítica ácida que hacemos a los gobiernos, porque nada nos parece a modo, izquierda denominada o derecha neoliberal, ambos modelos no se incrustan en el sentimiento, sino las publicaciones a favor o en contra de la visita de la presidenta a una invitación de Donal Trump, que por cierto no se robó nada del campeón en su festejo, sino el ridículo de no quitarse al alzar el trofeo los campeones, corriendo y no poderlo hacer a un lado el mandamás de las patadas.

Hoy no debe asustarnos nada, o casi nada, y sin embargo asusta hasta la detención al primer ex gobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo, es considerado una cabeza de una red de contrabando de combustible desde los Estados Unidos, en prisión en menos de 48 horas desde su detención en Ensenada.

Y las madres buscadoras, y las protestas de los maestros por mejores condiciones laborales, y la violencia que no cesa, donde solo se abren carpetas de investigación sin seguimiento, renuncias al por mayor, y el último año de 17 gobiernos estatales, que la mayoría dejarán boquetes de deuda pública a sus sucesores, que ya solicitarán el apoyo de la federación o empréstitos con congresos locales a modo, para aprobar dinero impagable.

Siempre la realidad supera la ficción, y en la política no es la excepción, se siguen acumulando problemas, Claudia Sheinbaum desde las mañaneras del pueblo capotea lo posible, pero las mediaciones y los desmentidos de Luisa María Alcalde, ésta sin credibilidad alguna y con una voz insoportable a los oídos, por la tonalidad, son solo una parte de ese despliegue de infortunios y poca lealtad hacia quien no ha podido cambiar el curso de la narrativa, con los demonios sueltos desde Palenque y Villahermosa, en campañas que acusan recibo de adelantos en contra de lo electoral.

Así el mundo continúa girando, la fiscalía general de la República pierde a su vocero por una decena de hipótesis, negociaciones con los Estados Unidos, servidores públicos escondidos, no hay avances de la independencia alimentaria; porque no todo son goles y ruegos de treguas, también somos análisis en el pensamiento y reflexión en lo fundamental.

ENTRE LÍNEAS

Mientras los distractores hacen su parte, legisladores federales siguen conociendo países en ese turismo legislativo, que solo se proponen y se autorizan con una falta de transparencia y rendición de cuentas, para aparecer en sus estados buscando otro cargo con cargo al erario público, esos privilegios donde no hay límites.