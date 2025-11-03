Bolsa mexicana perfila tercera caída consecutiva; Alsea lidera las pérdidas

Las bolsas de valores de México operan con caídas en la sesión de inicio de semana. Los índices bursátiles locales bajan, con Alsea liderando los descensos en un mercado que espera información económica relevante y la decisión de tasas del Banco de México, el jueves.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, retrocede 0.23% a un nivel de 62,627.61 unidades. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), pierde 0.24% en 1,247.14 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores operan con pérdidas. Destacan las caídas de la operadora de franquicias Alsea, de 1.07% a 50.76 pesos; la aeroportuaria OMA, con 0.74% a 227.25 pesos, y de la financiera Regional, con 0.60% hasta 137.48 pesos.

La bolsa local cayó en las dos sesiones anteriores, pero el viernes registró su mejor rendimiento semanal desde septiembre. "Esperamos que el sesgo de recuperación prevalezca, ya que sigue consolidando sobre un nivel de 62,400 enteros", destacó en un reporte Análisis Banorte.

En esta jornada, los operadores revisarán los resultados de la encuesta mensual que realiza el Banxico a analistas del sector privado, también destaca la divulgación del reporte de recepción de remesas de septiembre del Banxico y la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial.