CNET pide diálogo con EU por represalias aéreas

El presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Antonio Cosío, consideró que ante las acciones del gobierno de Estados Unidos de no autorizar nuevos vuelos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), y cancelar dos que ya están activos, el diálogo es la opción para evitar un impacto mayor en el futuro en la conectividad entre los dos países.

Por el momento, no ofreció datos sobre el impacto económico que ocasionará la decisión, porque la mayor parte de las operaciones estaban por iniciar.

“Lo que pedimos al gobierno es que tengan comunicación, un buen diálogo con el gobierno de EU para poder seguir trabajando y mediando para llegar a un buen arreglo que nos beneficie a todos, porque es una afectación que puede ser para toda la región y no nada más para el país”, comentó.

En su primera videoconferencia de prensa, el empresario, dijo que están trabajando junto con las aerolíneas para evitar que haya un impacto futuro en el crecimiento de sus operaciones hacia EU y que este viernes se reunirá con la Presidenta Claudia Sheinbaum representantes de Aeroméxico, Volaris y Viva para manifestarle directamente sus puntos de vista. En relación a los trabajos de remodelación del AICM, destacó que se trata de una medida que causa ciertas inconformidades a los usuarios, era necesaria y los trabajos “están quedando bien”.

Cosío, director de Grupo Brisas, también compartió que su gestión (2025-2028) tiene tres objetivos estratégicos: turismo seguro, turismo digital y turismo regenerativo. Para lo anterior, contará con el apoyo de los siguientes vicepresidentes: José Chapur (de Palace Resort), Andrés Chico (de RLH Properties), Eduardo Sánchez Navarro (de Grupo Questro), Carlos Berdegué (de El Cid Resorts), Aurelio Pérez Alonso (de ADO), Juan Domingo Beckmann (de José Cuervo) y Germán González (de Mayson Kayser México).

Como parte de su trabajo en el corto plazo está el reunir la información de los proyectos de inversión de los agremiados y detectar cuáles son los trámites que podrían estar generando retrasos para comentarlos con el gobierno federal y buscar una pronta solución.

Volaris y vuelos a EU

Volaris difundió un comunicado relacionado con las recientes medidas del Departamento de Transporte de los Estados Unidos de EU (DOT), en donde deja en claro que sus operaciones internacionales continúan desarrollándose con normalidad y sin afectaciones, por lo que la empresa reafirma su compromiso con la conectividad aérea entre México y ese país. “La aerolínea mantiene su conectividad con los 22 destinos en EU y continúa impulsando su estrategia comercial para ofrecer tarifas accesibles a todos los segmentos de mercado. El volumen de carga desde el AICM hacia EU es marginal. Actualmente no se ofrece el servicio de belly cargo desde el AIFA”.