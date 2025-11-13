Aeropuertos Mexicanos (AME) asume la operación del Aeropuerto Internacional de Saltillo

Aeropuertos Mexicanos (AME), filial de Mota-Engil México, integró a su operación al Aeropuerto Internacional de Saltillo, y este jueves realizó la ceremonia oficial del vuelo Saltillo-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), realizado por Viva (VivaAerobus) con una frecuencia diaria.

Además, dicha aerolínea anunció que a partir de marzo del próximo año iniciará operaciones la ruta Saltillo-Cancún, ampliando las opciones para los pasajeros y consolidando la visión de convertir a Saltillo en un punto clave para la conectividad aérea de la región.

El aeropuerto de Saltillo es propiedad del Gobierno de Coahuila, quien junto con AME, impulsa la iniciativa “Vuela Fácil, Vuela Saltillo”, con el objetivo de detonar su actividad comercial y atender el potencial de más de 2.1 millones de pasajeros que viajan cada año desde/hacia Monterrey por falta de opciones en la zona de influencia de la terminal (radio aproximado de 50 km).

“AME ha estado manteniendo continuas negociaciones con aerolíneas líderes nacionales e internacionales que han permitido identificar oportunidades de nuevas rutas a ser operadas en el corto y mediano plazo, reforzando su compromiso de impulsar la conectividad y el desarrollo económico en el noreste del país”, se informó.

En un comunicado se detalló que el primer vuelo de Viva, realizado el 31 de octubre, marcó el inicio de una nueva etapa que busca consolidar a Saltillo como un nodo estratégico para captar el gran mercado de pasajeros provenientes de Ramos Arizpe, Arteaga y otras ciudades de la región, ofreciendo una alternativa más cercana y eficiente.

La ruta Saltillo-Ciudad de México (AIFA) comenzó con una ocupación cercana al 80% en aviones A320neo de 186 asientos y a partir del 13 de noviembre contará con servicio diario.

Con dicho vuelo, los pasajeros podrán conectar con más de 20 destinos vía AIFA, incluyendo Mérida, Cancún, Villahermosa, Tuxtla Gutiérrez, Puerto Escondido, Los Cabos, Bogotá y Veracruz. A la par, comienza una etapa de crecimiento que contempla varias rutas nacionales para 2026 y 2027.

Actualmente, en la terminal también opera la línea aérea regional AERUS conectando con destinos estratégicos del norte del país.

*Aeropuertos Mexicanos (AME)

Previo a la operación del aeropuerto de Saltillo, AME contaba con la operación de dos terminales en sociedad (mediante un esquema de inversión mixta) con Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), quien tiene en su poder la concesión: el Aeropuerto Internacional de la Riviera Nayarit y el Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido.

Con la colaboración referida se creó el Grupo Aeroportuario Turístico Mexicano (GATM).

“Somos un nuevo grupo aeroportuario fundado para la operación de terminales aéreas. Comprometido con la mejora de la infraestructura aérea y con el objetivo de mejorar sus operaciones, aumentar la eficiencia y optimizar el servicio al cliente”, se ha detallado.

En ambos aeropuertos, la apertura de nuevas rutas (nacionales e internacionales), la entrada de más aerolíneas y su internacionalización han transformado la movilidad y el turismo regional, de acuerdo al interés de la colaboración público-privada.