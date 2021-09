La Secretaría de Turismo adjudicó este jueves a Viajes Premier (empresa de Jorge Hernández, presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas, Fematur) un contrato por un monto máximo de seis millones 378, 800 pesos y mínimo de cuatro millones 308,490 pesos para ofrecer el servicio integral de su programa de turismo social Sonrisas por México.

Su contendiente, Omnibus de Alba, que de acuerdo con información de la dependencia hizo propuesta conjunta con Capital Bus (lo cual no se mencionó en el acta de presentación de ofertas) fue descalificado al no cumplir con los requerimientos de la evaluación de las propuestas técnicas (no acreditó, al menos, tres contratos en los últimos tres años en la prestación de servicios de organización de viajes, eventos o convivencias). Por lo anterior, no se consideró su oferta económica, que era casi el doble de la ganadora: 11 millones 921,789 pesos.

alejandro.delarosa@eleconomista.mx