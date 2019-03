Ultravisión S.A. de C.V., uno de los concesionarios originales del espectro de 2.5 Gigahercios (GHz), comenzó a vender un producto de televisión de paga que se mira desde una aplicación para teléfono móvil, computadora o smart TV; también en modalidad de streaming y a través de una suscripción mensual que soporta hasta tres dispositivos conectados simultáneamente.

La empresa oferta 43 canales, entre los de televisión abierta, los restringidos y algunos de éstos con funcionalidades de start over y catch TV, que adicionalmente permiten al usuario un consumo de contenidos más a la carta por un precio general de lanzamiento de cien pesos, que la compañía afirma que puede soportar en tanto que ha realizado una inversión de 100 millones de pesos en esta apuesta de TV de paga y que puede convertirse en doble play combinando su servicio de banda ancha, llamado “Ultranet”.

De esta manera, Ultravisión entra al mercado de la televisión restringida a competir directamente con Megacable, Totalplay y particularmente a Izzi Telecom, que entre 2016 y 2018 han venido afinando productos similares a escala nacional en un mercado que comienza a definirse como “everywhere” de muchos contenidos desde muchos aparatos, pero con la diferencia que Ultravisión envía enteramente su propuesta desde las frecuencias de 2.5 GHz, sin necesidad de equipos especiales y éstas se soportan en la infraestructura de torres de Telesites, según un convenio general de febrero de 2018 firmado entre las dos empresas, más otros ocho muy particulares de abril a julio del mismo año.

Ultravisión comenzó a vender “Ultra TV” en Atlixco y Puebla, un mercado de tres millones de personas, pero sus títulos de concesión en los 2.5 Gigahercios alcanzan una cobertura de 451 municipios repartidos entre Aguascalientes, Guerrero, Jalisco, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, y técnicamente un cliente del servicio de Internet de otra compañía también podría descargar la app de Ultravisión y contratar Ultra TV en cualquier parte de México.

“Este es un servicio innovador, porque continua esa tendencia de que el usuario descarga la aplicación y selecciona lo que quiere ver en el momento que quiere verlo; ya no es que el cliente tiene que adaptarse a un horario. Estas aplicaciones, aunque sea de un operador pequeño o regional en términos de mercado, logran ofrecer innovación en lugares donde a las grandes compañía no les interesa llegar, no pueden o no llegan con la misma fuerza comercial con la que pudieran hacerlo y entonces esto habla bien del mercado mexicano desde el punto de vista competitivo, porque hay operadores que ofrecen alternativas como Ultravisión con su Internet y ahora televisión, que al final se resume en acceso a la información y conocimiento para los consumidores y nuevos ingresos para las economías de esas poblaciones”, dijo el gerente de proyectos regulatorios de Artifex Consulting, Gerardo Mantilla.

Entre los canales de paga ofrecidos con las nuevas funcionalidades tecnológicas se miran todas las señales de la marca Fox, como Fox Sports o Nat Geo, y Ultravisión cumple con la política regulatoria de must carry y must offer del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que ordena a los operadores de televisión restringida a retransmitir los canales de televisión abierta como Las Estrellas, Canal 5 y las señales de TV Azteca, sin importar que su producto llegue por cable o por aire al consumidor, y se incluyen también los canales del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), como el Canal 14, Canal Once y el 22.

“Algunos operadores ya tienen aplicaciones para que sus suscriptores puedan ver televisión en dispositivos móviles, como DirecTV, pero la novedad con Ultra TV de Ultravisión está en que tiene funciones como el start over y catch TV”, refiere el consultor en temas digitales Néstor Altuve.

Ultravisión oferta un producto de Internet de alta velocidad sobre 2.5 GHz desde septiembre de 2018, llamado Ultranet, que es soportado en tecnología de 4.5G construida con apoyo de Huawei y es sobre esta red de datos por donde Ultravisión ahora envía al consumidor Ultra TV con ayuda del fabricante Nokia Networks.

La compañía tuvo hasta abril de 2018 para informar al IFT sobre el despliegue de servicios de nueva generación sobre los 60 MHz de ancho de banda que quedaron en su poder tras una recuperación parcial ocurrida en 2013 en la banda de 2.5 GHz, de lo contrario, el regulador recuperaría todas las frecuencias para reasignarlas entre 2019 y 2020.

Ultra TV viene a confirmar que los demás tenedores de esas frecuencias, AT&T, Telcel y Movistar, también podrían lanzar un producto de televisión restringida sobre su propio 2.5 GHz, porque técnicamente ya quedó demostrado por Ultravisión.

Una eventual acción así tendrá que valorarse a nivel de mercado por cada operador y por regulación sectorial, habría que conocer si empresas del grupo América Móvil (Telcel/Telmex) puedan hacerlo a nivel nacional o sólo se conocerán casos regionales como el de Ultravisión, acompaña Jorge Fernando Negrete, analista en Digital Policy & Law.