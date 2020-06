Con la entrada en vigor el próximo primero de julio del T-MEC, la secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, presentó las 5 estrategias importantes para que las empresas puedan prevenir y garantizar que se está cumpliendo con la nueva legislación laboral.

1.- Entablar el diálogo con el sindicato con el cual se ha trabajado

Para que se proceda a la Legitimación de Contrato Colectivo de Trabajo. “Recordemos que una de las obligaciones es que todos los contratos colectivos existentes tienen que pasar por un proceso de legitimación”.

Lo anterior, significa que deben hacer una consulta a los trabajadores, previamente el empleador tiene la responsabilidad de darles un ejemplar en físico del contrato colectivo de trabajo y realizar una consulta en presencia de autoridad laboral, de inspectores laborales. Se le preguntará a los trabajadores si están de acuerdo o no con su contrato colectivo. Si la mayoría de los trabajadores está de acuerdo con el contrato colectivo, se da por legitimado. Esto es una especie de herramienta, a través de la que se pretende limpiar todos los contratos de protección que pudiesen existir.

2.- Pensar en la legitimación de contrato colectivo

Se tiene un plazo de cuatro años, a partir del 1 de mayo del 2019 que se publicó la reforma laboral, pero no tenemos que irnos hasta el final de este plazo, yo creo que prevenir también significa ser proactivo y realizar la legitimación del contrato colectivo, dijo la titular del Trabajo. Asegurarse que el sindicato haya modificado sus estatutos, que introduzca los nuevos derechos y obligaciones:

El voto personal libre, directo y secreto

Todo lo que tiene que ver con la rendición de cuentas de las cuotas

Equidad de género. En esta posibilidad que más mujeres puedan participar en las dirigencias sindicales, los empleadores pueden ayudar a asegurarse que su sindicato ya haya hecho esta modificación

3.- Asegurar que sus contratos colectivos no tengan cláusulas de ingreso

Aunque la Ley ya establece que esto está prohibido, hay muchas empresas que se mantiene con contratos colectivos viejos que tienen cláusulas para el ingreso. Esto es una violación a la libertad sindical; no solamente significa que yo pueda crear un nuevo sindicato, sino que no puedo ser obligada a pertenecer a un sindicato.

4.- Que no haya injerencia en la vida interna de los sindicatos

Muchas veces el de arriba, el empresario, el dueño, no está metido realmente en la dinámica ya aterrizada del gerente, del supervisor. Tenemos que ser muy estratégicos en entrar a esa profundidad y garantizar que ni el supervisor, ni el encargado de área, esté apoyando o desincentivando una posible organización nueva o apoyando a un sindicato con el que siempre se ha entendido y al que prefiere. Esto sí tiene que ver con la capacitación del personal desde abajo hacia arriba, porque nosotros mismos nos hemos encontrado que arriba dicen “jamás, yo no me he metido”, pero abajo en realidad sí hay este comportamiento por parte de algunas áreas.

5.- No tenerle miedo ni estorbar los procedimientos de recuento

Muchas veces se organizan más los sindicatos y lo que quiere es que tiene la mayoría de los trabajadores que los respaldan y presenta, ante la autoridad laboral, la posibilidad de que hay un recuento. Esto históricamente surge como cierto miedo por parte de los empleadores, cuando no necesariamente debería haberlo. Nosotros vamos normalizando estos procesos y nos vamos fortaleciendo en conjunto. Muchas veces, sucede que los propios empresarios, al tener miedo que llegue otro sindicato, no solo se meten a apoyar a éste, sino que hay un andamiaje jurídico presentando amparos, mecanismos que acaban estorbando la posibilidad de que exista una elección y que pueda haber un recuento entre dos organizaciones para determinar quien cuenta con mayor legitimación.