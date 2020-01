Querétaro, Qro. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha suspendido del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro a 3,000 centros de trabajos por incurrir en alguna falta durante su participación.

La suspensión de estos centros impactó en que se redistribuyeran en otros espacios laborales a cerca de 17,000 jóvenes inscritos, explicó el subsecretario de Empleo de la STPS, Horacio Duarte Olivares.

El número de centros de trabajo suspendidos asemejan aproximadamente 1.7% del total de las cerca de 170,470 compañías que están adheridas al programa y que operan formalmente empleando aproximadamente 900,000 jóvenes, de acuerdo con los registros del programa.

"Sí hay prácticas irregulares, pero yo diría que son menores, vamos a ponerlo en proporción, tenemos 156,000 centros de trabajo que están en este momento activos, trabajando, colaborando y ayudando, tenemos 1 millón de jóvenes becarios, si nos vamos a las cifras han sido suspendidos 3,000 centros de trabajo, la proporción es muy baja, se ha impactado alrededor de 17,000 jóvenes que tuvieron que ser movidos, no dados de baja, movidos a otros centros de trabajo por estas actividades con algún incidente, si lo ves en términos del tamaño del programa pues no es significativo", explicó Duarte Olivares.

En caso de que se detecten irregularidades que deriven en la vinculación de un delito, se da vista de estos hechos a la Fiscalía General de la República (FGR).

“Sin embargo, al ser recursos públicos estamos obligados a ser muy cuidadosos, muy escrupulosos, si un centro de trabajo está cometiendo una irregularidad lo damos de baja, si hay una condición abusiva mayor también damos vista a la FGR para que se investigue cualquier hecho que pudiera constituir un hecho ilícito mayor”, dijo el funcionario federal.

Entre las irregularidades en las que llegan a incurrir empresas que son suspendidas, se enlista el no cumplir con el horario de trabajo, incumplimiento en los planes de capacitación, infringir el número de becados inscritos al contar con un número diferente al que ellos hayan reportado.

“Sobre todo que de repente no cumplen los planes de capacitación las empresas que les pusieron ocho horas y sólo están seis, que en las visitas de inspección puede ser que no tengamos el número de becarios que están inscritos, pero todo eso hay un mecanismo de conciliación, no es simplemente una verificación, pero yo pondría énfasis en que el programa tiene en este momento 1 millón de becarios que sí están colaborando, que sí están haciendo bien las cosas. Y tenemos 157,000 centros de trabajo que han colaborado”, reiteró el funcionario federal.

Avizoran retos

Tras la primera etapa puesta en marcha del programa, se han identificado diversos desafíos y áreas de oportunidad en la implementación del que ha sido uno de los programas insignia de la administración federal.

Elevar la coordinación con las entidades federativas es uno de los desafíos que enfrenta el programa reconoció el subsecretario federal.

“Vamos a fortalecer la coordinación con las entidades federativas que es un tema que estaba ausente en la operación en el 2019 y yo creo que de esa manera el programa va a seguir siendo exitoso”, abundó.

Horacio Duarte precisó que otro punto es detectar con mayor precisión los grandes sectores económicos que pueden adherirse al programa, dado que varía de acuerdo con las vocaciones de las regiones o los estados.

No cumplir las expectativas de empleabilidad de los jóvenes es otro de los grandes retos que enfrenta Jóvenes Construyendo el Futuro; aunado a establecer métodos idóneos que garanticen la incorporación de población indígena y población en condiciones de alto rezago.

“El gran reto es no generar una expectativa que después no se pueda cumplir para los jóvenes porque después vamos a tener un efecto adverso en términos de la realidad social y la otra también área de oportunidad es cómo incorporamos a los municipios más pobres, porque el programa originalmente también buscaba incorporar a los jóvenes de los municipios más pobres e indígenas y ahora no necesariamente lo hemos logrado”, expuso.

Este último punto se ha visto limitado ante la insuficiencia de la cobertura del internet en el país, dado que parte del seguimiento del programa se hace a través de una plataforma web.

El monitoreo del proceso laboral de los jóvenes inscritos es otra de las tareas a reforzar, por lo que inicialmente se prevé determinar un periodo de seis meses para dar seguimiento a la etapa de inserción en el mercado laboral, sin embargo, este plazo podría extenderse.

Alistan reglas de operación

El periodo límite para emitir las reglas de operación del programa es a finales de enero, refirió el subsecretario federal, al precisar que en ellas se considerarán los nuevos mecanismos para incorporar a los jóvenes al programa, así como una mayor transparencia del mismo.

Además, se establecerán parámetros para medir la efectividad del programa y de esa manera garantizar que el programa siga siendo un éxito.

"Nosotros consideramos que hasta ahora ha sido un éxito, que ha habido una muy buena coordinación, que hay buen trabajo", señaló.

Tan sólo en Querétaro, suman 3,432 centros de trabajo inscritos en el programa, que suman 8,780 aprendices y 19,901 vacantes, expone información del programa. De la población total de aprendices, 64.1% son mujeres y 35.9% hombres.

