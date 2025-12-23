Por reuniones y turismo, en diciembre aumenta la demanda en hoteles de Querétaro

Querétaro, Qro. La Asociación Queretana de Hoteleros (AQH) estima que sus asociados alcancen una ocupación de 58% durante diciembre.

Para el sector, el último mes representa un aumento en la demanda de servicios de preparación de alimentos para reuniones, es una época que también genera ocupación de hospedaje, compartió la presidenta de la AQH, Mónica Aguilar Torrentera.

Si bien en este mes baja la demanda de servicios relacionados con el turismo de negocios, se logra un equilibrio con el turismo recreativo.

“Yo creo que cerraremos como a 58% (de ocupación en diciembre), para los hoteles de la asociación, porque también hay una baja en la parte de negocios, pero se equilibra también con aquellos hoteles que tienen mucha más ocupación por la parte de turismo de placer”, expresó.

En términos de ocupación se registran picos de demanda durante los días 24 y 25 de diciembre, principalmente en los destinos turísticos como el Centro Histórico de la capital y los Pueblos Mágicos.

“En cuanto a ocupación, diciembre comienza con semanas fuertes que son estas tres primeras semanas del mes y con picos, en el día 24 y 25, sí se genera una ocupación en los destinos más turísticos, en el centro de Querétaro, en los Pueblos Mágicos y en los diferentes destinos que atraen más el turismo de placer”, comentó.

Las reuniones para celebrar el fin de año y los encuentros corporativos también incentivan el incremento en la demanda de servicios de alimentos y bebidas.

De igual manera, algunos establecimientos ofrecen servicios de banquetes para las celebraciones del 24 y 31 de diciembre.

“Eso es muy bueno para los hoteles de Querétaro porque los hoteles tenemos cenas de Navidad para los que no se quieran quedar en casa, ya hay cenas de Navidad, también tenemos las cenas de fin de año; los hoteles lo preparan de forma especial, son cenas temáticas, cenas donde se viven experiencias increíbles, puedes cenar con una gastronomía que nos caracteriza a los hoteleros y con estos banquetes, con música, baile y tenemos de todo”, declaró.

Debido a reuniones familiares, añadió, es una época en la que el estado recibe visitantes que solicitan servicios de hospedaje, así como de alimentos y bebidas.

En la época decembrina, y en el marco de las actividades que se realizan en el estado, se pronostica que la entidad reciba alrededor de 500,000 turistas-noche, así como una derrama económica de 2,500 millones de pesos, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Turismo del estado.