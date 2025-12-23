BMV y BIVA cierran al alza y renuevan máximos históricos

Las bolsas de valores mexicanas registraron el martes su cuarta jornada consecutiva con ganancias y alcanzaron nuevos niveles máximos, al tiempo que los inversionistas incorporaron datos económicos de México y Estados Unidos.

El índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC escaló 1.26% para ubicarse en 65,595.41 puntos, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) subió 1.20% a 1,295.91 unidades.

Ambos índices acumularon su cuarta jornada con ganancias. El IPC perforó por primera vez en su historia los 65,000 puntos. Mientras que el FTSE BIVA estuvo cerca de perforar el techo de los 1,300 enteros.

“El resultado de hoy refleja un fuerte optimismo en el mercado” escribieron analistas de Monex Casa de Bolsa en un reporte.

El IPC registra un alza de 32.48%, mientras que el FTSE BIVA sube 28.97% de cara a final de año. De acuerdo con datos de Monex el promedio del IPC en lo que va de 2025 se ubica en 60,628 puntos.

“Estructuralmente la diversificación global sigue favoreciendo a los mercados emergentes, principalmente a los de LATAM. Si bien se podrían registrar nuevos máximos históricos y confirmarse un rally navideño local, hay un menor volumen de operación y diversos sectores mantienen rezago”, destacaron los expertos .

De las 35 empresas que agrupa el IPC cerraron la sesión al alza. Liderando las ganancias estuvieron los títulos de la aseguradora Quálitas que ganó 3.37% a 190.27 pesos por unidad, seguidos de los de Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) que ganó 3.35% y de Gentera, matriz de Compartamos Banco, que escaló 3.16 por ciento.

Del lado de las pérdidas, Becle, la tequilera más grande del mundo bajó 2.73% a 21.35 pesos por acción, la acompañaron los títulos de Grupo Televisa que bajaron 0.92 por ciento.

Los inversionistas digirieron que en México la inflación subió 0.17% en la primera quincena de diciembre, el menor avance para un periodo similar en los últimos nueve años informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En Estados Unidos la economía creció más de lo esperado en el tercer trimestre del año, el Producto Interno Bruto (PIB) creció 4.3% a tasa anual, pesé a que la economía se enfrió por el cierre de gobierno que duró poco más de 40 días.

Mañana la BMV operará con normalidad, mientras que BIVA cerrará operaciones a las 12:00 pm (hora de la Ciudad de México). El jueves, ambas plazas bursátiles permanecerán cerradas por el feriado de Navidad.