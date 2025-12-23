Hassett, asesor de Trump, dice que el PIB es "fantástico" y aumentará el empleo en EU

El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo que el crecimiento económico de Estados Unidos más fuerte de lo esperado que se reportó el martes para el último ⁠trimestre es producto de las políticas comerciales del presidente Donald Trump y de la inversión en inteligencia artificial, y anuncia mejoras ⁠en el empleo más rápidas en el futuro.

"Es realmente una cifra fantástica y es un gran regalo de Navidad para el pueblo estadounidense", dijo en una entrevista con la CNBC sobre el 4.3% anualizado de crecimiento del PIB en el tercer trimestre.

"Esta recuperación está despegando realmente y hay un montón de gente que está saliendo de la marginalidad y entrando en ⁠la fuerza laboral... vamos a ver (aumentos mensuales de las nóminas) de ⁠nuevo en el rango de 100,000, 150,000 si nos mantenemos en el rango de crecimiento del PIB del 4% a medida que nos acercamos al Año Nuevo".