Fin de año, reto de compañías para atraer usuarios con tecnología

El cuarto trimestre del año se ha consolidado como el periodo más relevante para las estrategias de adquisición de usuarios impulsadas por tecnología. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), ocho de cada 10 usuarios tienen intención activa de compra durante esta temporada, superando el promedio anual y generando un entorno ideal para escalar campañas basadas en datos.

Desde una perspectiva tecnológica, este incremento no solo impacta el corto plazo. Los usuarios adquiridos en el cuarto trimestre muestran niveles de retención y engagement hasta 2.5 veces superiores, particularmente en verticales vinculadas a entretenimiento, deportes y aplicaciones móviles.

“El cuarto trimestre permite validar infraestructura, modelos de atribución y algoritmos de optimización bajo condiciones de alta demanda. Es el momento en el que la tecnología demuestra si realmente es escalable”, dijo Flavio Pallotti, director general de Zoomd.

Este contexto resulta atractivo de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se prevé atraerá a más de 6.5 millones de aficionados en 16 ciudades y generará ingresos superiores a 10,000 millones de dólares, pues de acuerdo con Nielsen, un 62% de los aficionados incrementa su interés desde las fases preliminares, lo que convierte al periodo previo al torneo en una fase crítica para la captación temprana de audiencias”.

Así, las pruebas creativas dinámicas permiten procesar esas señales en tiempo real, optimizando mensajes, formatos y canales de distribución, una capacidad clave durante picos de tráfico como el fin de año.

“La creatividad ya no es un activo estático. Hoy se comporta como un sistema vivo que se adapta continuamente al comportamiento del usuario gracias a la inteligencia artificial. 23% de los usuarios adelantará sus compras navideñas, lo que obliga a las plataformas publicitarias a responder con velocidad, personalización y automatización”, dijo Pallotti.

“Este modelo se ve fortalecido por plataformas tecnológicas especializadas. Por un lado, Albert.ai aporta optimización autónoma basada en inteligencia artificial para canales sociales y de búsqueda como Google, Meta, TikTok y Bing, ajustando creatividades y asignación presupuestaria en tiempo real”.

Diversos estudios muestran que las campañas que implementan optimización creativa dinámica registran incrementos de hasta 23.7% en CTR y 31.2% más de engagement, al tiempo que optimizan el uso del presupuesto publicitario y reducen la fricción en el funnel de conversión.

Para maximizar estos resultados, el retargeting combinado se posiciona como una de las tácticas dentro de arquitecturas publicitarias avanzadas. Al integrar múltiples señales —como visitas, carritos abandonados y patrones de navegación móvil— las marcas pueden construir flujos de impacto altamente relevantes.

Durante la temporada navideña, este enfoque resulta especialmente efectivo: el 57% de los compradores considera extremadamente útiles las alertas sobre productos en los que ya mostró interés, de acuerdo con estudios del sector.

“El retargeting moderno funciona como una red inteligente que prioriza audiencias de alto valor y reduce el desperdicio publicitario, incluso en escenarios de alta competencia por inventario. Los datos respaldan esta afirmación: el retargeting dinámico en temporada alta puede incrementar las conversiones hasta en 150%, superando significativamente a los formatos gráficos tradicionales, sobre todo cuando se orienta a usuarios con historial de interacción reciente”, agregó Flavio Pallotti.