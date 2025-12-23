La campaña de Trump para contratar IA despierta el interés de 25,000 aspirantes

Alrededor de 25,000 personas han expresado su interés en unirse al grupo de ingenieros del Gobierno de Trump conocido como Tech Force, dijo el martes un alto funcionario de la administración, ya que el gobierno de Estados Unidos busca instalar personal ⁠con experiencia en inteligencia artificial en funciones federales.

El Gobierno de Trump utilizará esa lista para reclutar ingenieros de software y datos, además de otros roles tecnológicos, dijo Scott Kupor, director de ⁠la Oficina de Administración de Personal de Estados Unidos, en un post en X. Reuters no pudo verificar de forma independiente la cifra de 25,000.

Los candidatos interesados competirán por 1,000 plazas en la primera cohorte de Tech Force. Los reclutas pasarán dos años trabajando en proyectos tecnológicos dentro de las agencias federales, incluidos los Departamentos de Seguridad Nacional, Asuntos de Veteranos y Justicia, entre otras oficinas gubernamentales, dijo Kupor anteriormente.

La iniciativa de contratación forma parte de la agenda de IA del Gobierno de Trump. Los anteriores presidentes de Estados Unidos han lanzado ⁠iniciativas similares para atraer talento tecnológico al gobierno, incluido el expresidente Joe Biden.

El presidente Donald ⁠Trump, en los primeros meses de su segundo mandato, se centró en eliminar puestos de trabajo en el gobierno, con excepciones para los puestos que eran necesarios para mantener la "seguridad nacional." Tech Force se desmarca de la campaña de reducción de personal.