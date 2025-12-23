ServiceNow compra la startup de ciberseguridad Armis por unos 6,600 millones de euros

La tecnológica estadounidense de software ServiceNow ha anunciado este martes la compra de la startup de ciberseguridad Armis por unos 7,750 millones de dólares (6,582 millones de euros), lo que le permitirá ampliar sus servicios de IA avanzada.

Según se desprende de la nota de prensa publicada, la operación se financiará combinando efectivo y emitiendo deuda con vistas a completar la adquisición durante la segunda mitad de 2026, siempre que se cumplan con todos los requisitos de cierre habituales.

"ServiceNow está construyendo la plataforma de seguridad del futuro. [...] Junto con Armis, ofreceremos un escudo estratégico de ciberseguridad que marcará un hito en el sector y proporcionará protección proactiva en tiempo real y de extremo a extremo en todos los entornos tecnológicos", ha afirmado el presidente, jefe de operaciones y de productos de ServiceNow, Amit Zavery.

"Creamos Armis para proteger los entornos más críticos y proporcionar a las organizaciones del sector público y privado la inteligencia en tiempo real que necesitan para mantenerse a la vanguardia, de modo que puedan ver claramente todo su entorno, comprender los riesgos en su contexto y tomar medidas antes de que se produzca un incidente", ha informado el cofundador y consejero delegado de Armis, Yevgeny Dibrov.