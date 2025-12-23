Tekenchu, el ritual de los nahuales tendrá su debut en Rotterdam

Seleccionada oficialmente en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam (IFFR) para su estreno mundial.

Tekenchu: El ritual de los nahuales, la nueva apuesta del terror mexicano dirigida por Carlos Matienzo Serment y representada internacionalmente por AltaTensión Films, ha sido seleccionada en la competencia oficial del Festival Internacional de Cine de Rotterdam (IFFR), uno de los certámenes más prestigiosos e influyentes del cine de autor contemporáneo. La película celebrará ahí su estreno mundial, marcando un hito para el cine fantástico nacional.

Ambientada en los espesos bosques de San Luis Potosí, la historia sigue a Gabriel, un forajido herido que es rescatado por dos curanderas en una aldea dominada por el miedo. Mientras un agente federal investiga brutales asesinatos de niños —todos hallados sin dientes—, una fuerza ancestral emerge desde la oscuridad: Tekenchu, una entidad mitad hombre, mitad bestia, que no solo observa, sino que dicta justicia. En estas tierras donde lo sagrado y lo salvaje se entrelazan, la justicia no proviene del hombre: proviene del bosque.

La selección en Rotterdam confirma el interés del festival por obras que expanden los límites del cine de género e incorporan mitologías locales, identidad cultural y territorio desde una perspectiva contemporánea. Con una apuesta atmosférica, sensorial y profundamente arraigada en tradiciones indígenas, Tekenchu: El ritual de los nahuales se perfila como una de las voces más prometedoras del renovado cine fantástico mexicano.

Antes de su finalización, la película tuvo un recorrido destacado en importantes plataformas de industria: fue seleccionada en Blood Window WIP en Uruguay, donde sobresalió entre los proyectos en desarrollo, y posteriormente se presentó como work in progress en el Marché du Film de Cannes, dentro del Blood Window Showcase 2025, realizado en colaboración con el Fantastic Pavilion, una de las plataformas más influyentes del género a nivel internacional.

“Es un enorme honor presentar mi ópera prima en Rotterdam. La película nace de un diálogo entre la mitología mexicana y los miedos universales. Encontrar un espacio en un festival tan influyente confirma que estas historias tienen un eco global”, señaló Carlos Matienzo Serment, director del filme.

La participación de la película en el IFFR incluirá su premiere mundial, dos proyecciones adicionales y una función especial para la prensa internacional. Todas las exhibiciones contarán con la presencia del director y parte del elenco, quienes ofrecerán sesiones de preguntas y respuestas al finalizar cada función.

Sobre Tekenchu: El ritual de los nahuales

Un relato de terror folclórico nacido de la mitología nahual, donde la naturaleza no perdona y los espíritus ancestrales reclaman lo que les pertenece. Entre horror psicológico, rituales, atmósferas nocturnas y transformaciones corporales, la película se posiciona como una pieza clave del nuevo cine fantástico mexicano.