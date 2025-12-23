Corte Suprema de EU bloquea despliegue de la Guardia Nacional en Chicago

La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó el martes el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Chicago ordenado por el presidente Donald Trump.

Trump alega que la Guardia Nacional es necesaria para combatir el crimen y proteger a los agentes de inmigración y sus instalaciones en la tercera mayor ciudad del país.

La máxima corte, de mayoría conservadora, consideró que el gobierno no había aportado una base legal que justificara tal despliegue, permitido por la ley en circunstancias excepcionales.