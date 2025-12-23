Gobierno da golpe a Los Chapitos con aprehensión del suegro y cuñado de Iván Archivaldo

Fuerzas de seguridad de nivel federal detuvieron en Zapopan, Jalisco, a dos operadores financieros del crimen organizado relacionados con el Cártel de Sinaloa, señalados también como suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias “El Chapito”.

Se trata de Mario Alfredo “N”, de 44 años de edad y conocido en la delincuencia organizada como el “7”. En el operativo también se detuvo a Mario “N”, de 69 años de edad y alias “Niño”.

El operativo fue realizado este martes 23 de diciembre por elementos de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional.

Los operativos consistieron en dos órdenes de cateo en domicilios ubicados en las colonias Bajío Zapopan y Vallarta Universidad, en Jalisco.

“En el estado de Sinaloa, resultado de la coordinación interinstitucional, para detener a generadores de violencia, se ubicó en Mazatlán, a un sujeto líder de una célula criminal con presencia en la región y con tres órdenes de aprehensión vigentes, por lo que los agentes realizaron un despliegue operativo y en la colonia Los Caracoles lo identificaron cuando viajaba a bordo de un vehículo en compañía de otra persona”, amplió el Gobierno de México.

Durante los cateos se aseguraron se aseguraron cuatro armas de fuego, siete bolsas con dosis de droga, tres vehículos de alta gama, 51 cartuchos útiles, una bolsa con marihuana, equipos de radiocomunicación y otros equipos electrónicos.