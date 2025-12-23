Buscar
Jane Fraser, CEO de Citi, se reune con Claudia Sheinbaum

La presidenta y directora del estadounidense Citi, Jane Fraser, se reunió este martes en Palacio Nacional con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La directora de Citi, Jane Fraser, se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Edgar Juárez

En un breve comunicado, Citi -aún propietario del 75% de Banamex-, informó que en el marco de este encuentro, Fraser agradeció a Sheinbaum por su continuo respaldo al grupo financiero global y subrayó que México es uno de sus mercados más importantes.

“Donde tenemos raíces profundas que abarcan más de un siglo. Seguimos profundamente comprometidos con apoyar el crecimiento económico y la prosperidad a largo plazo de México, sirviendo a empresas e instituciones en todo el país”, expresó.

Agregó: “Valoramos el liderazgo de la presidenta y esperamos seguir trabajando en colaboración con nuestros clientes para fortalecer la inversión, promover la innovación y contribuir a la resiliencia económica del país”.

Claudia Sheinbaum informó sobre el encuentro y calificó a Fraser como una gran mujer.

“Conversamos sobre las buenas perspectivas económicas para nuestro país”, refirió la mandataria.

No es la primera ocasión que la CEO global de Citi y la presidenta de México sostienen un encuentro este año. En abril y agosto, también se reunieron.

Sigue proceso para vender el resto de Banamex

Hace apenas unos días Citi informó el cierre exitoso de la venta del 25% de Banamex al empresario mexicano Fernando Chico Pardo, anunciada en septiembre pasado, y una vez que se recibieron todas las autorizaciones necesarias de los reguladores.

Ahora, falta que Citi desincorpore el 75% restante del Banco Nacional de México, algo que se espera -de acuerdo con lo que se ha informado-, sea a través de una Oferta Pública Inicial (OPI) en el mercado de valores, tentativamente en el transcurso del 2026.

“El cierre de esta operación nos acerca a nuestra prioridad estratégica de desinvertir en Banamex y lo pone en manos de uno de los inversionistas mexicanos más exitosos. También nos permite redoblar nuestro compromiso con nuestro negocio institucional en México, invirtiendo en las plataformas, el talento y las relaciones que solidificarán nuestra posición de liderazgo y generarán un crecimiento sostenido para nuestros clientes y accionistas", expresó Fraser hace unos días.

