Jane Fraser, CEO de Citi, se reune con Claudia Sheinbaum

La presidenta y directora del estadounidense Citi, Jane Fraser, se reunió este martes en Palacio Nacional con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

En un breve comunicado, Citi -aún propietario del 75% de Banamex-, informó que en el marco de este encuentro, Fraser agradeció a Sheinbaum por su continuo respaldo al grupo financiero global y subrayó que México es uno de sus mercados más importantes.

“Donde tenemos raíces profundas que abarcan más de un siglo. Seguimos profundamente comprometidos con apoyar el crecimiento económico y la prosperidad a largo plazo de México, sirviendo a empresas e instituciones en todo el país”, expresó.

Agregó: “Valoramos el liderazgo de la presidenta y esperamos seguir trabajando en colaboración con nuestros clientes para fortalecer la inversión, promover la innovación y contribuir a la resiliencia económica del país”.

Claudia Sheinbaum informó sobre el encuentro y calificó a Fraser como una gran mujer.

“Conversamos sobre las buenas perspectivas económicas para nuestro país”, refirió la mandataria.

No es la primera ocasión que la CEO global de Citi y la presidenta de México sostienen un encuentro este año. En abril y agosto, también se reunieron.

Sigue proceso para vender el resto de Banamex

Hace apenas unos días Citi informó el cierre exitoso de la venta del 25% de Banamex al empresario mexicano Fernando Chico Pardo, anunciada en septiembre pasado, y una vez que se recibieron todas las autorizaciones necesarias de los reguladores.

Ahora, falta que Citi desincorpore el 75% restante del Banco Nacional de México, algo que se espera -de acuerdo con lo que se ha informado-, sea a través de una Oferta Pública Inicial (OPI) en el mercado de valores, tentativamente en el transcurso del 2026.

“El cierre de esta operación nos acerca a nuestra prioridad estratégica de desinvertir en Banamex y lo pone en manos de uno de los inversionistas mexicanos más exitosos. También nos permite redoblar nuestro compromiso con nuestro negocio institucional en México, invirtiendo en las plataformas, el talento y las relaciones que solidificarán nuestra posición de liderazgo y generarán un crecimiento sostenido para nuestros clientes y accionistas", expresó Fraser hace unos días.