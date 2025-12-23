Navidad 2025: ¿Los bancos abren este jueves 25 de diciembre? Esto dice la ABM

¿Tienes que realizar un trámite bancario? Recuerda que este jueves 25 de diciembre las sucursales de las instituciones bancarias que operan en el país permanecerán cerradas, informó la Asociación de Bancos de México (ABM).

Sin embargo, los servicios bancarios continuarán en operación a través de cajeros automáticos, corresponsales bancarios, así como banca digital y en línea.

Si requieres hacer una operación presencial, los bancos que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados abrirán al público en sus horarios tradicionales, aun cuando se trata de un día festivo.

La ABM recuerda a los clientes de la banca que tienen a su disposición más de 65 mil cajeros automáticos y 58 mil corresponsales bancarios, así como la banca digital y telefónica, que operan las 24 horas del día, los 365 días del año.

¿Se te vence un pago el 25 de diciembre?

La Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros establece que, en caso de que la fecha límite de un pago corresponda a un día inhábil, el pago podrá efectuarse al día hábil siguiente.

¿Por qué no hay bancos el próximo jueves?

La ABM recordó que, de acuerdo con la disposición de carácter general de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que establece los días inhábiles en el sector financiero, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2024, las instituciones bancarias suspenderán sus operaciones al público el jueves 25 de diciembre.