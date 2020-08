El precio promedio nacional de la gasolina regular durante julio aumentó por tercer mes consecutivo en 5.3% o 95 centavos por litro en relación con el mes anterior, para ubicarse en 18.60 pesos por litro, colocándose nuevamente en niveles previos al mes de abril, cuando el precio del petróleo cayó por la sobreoferta el mundo.

Según el último reporte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el precio de la gasolina Premium de julio promedió 19.08 pesos por litro, con un aumento mensual de 5% que son 92 centavos por litro adicionales, con lo que se colocó todavía por debajo del precio que tuvo en marzo, pero aumentó también por tercer mes consecutivo.

En el caso del diésel, el aumento en el precio fue menor ya que en comparación con junio aumentó en 2.9% o 56 centavos por litro para ubicarse en 19.13 pesos por litro que es el nivel que tuvo a principios de abril.

En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el precio de las gasolinas se incrementó debido a la recuperación en los costos del barril de crudo y tras una baja en el consumo durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, indicó que desde que llegó al gobierno se decidió no aumentar en términos reales los precios de los combustibles y que no habrá gasolinazos ni un incremento al impuesto a las gasolinas. Así, en términos anuales el precio de la gasolina regular es incluso inferior en 4.1%, que son 80 centavos por litro, que el promedio de julio de 2019. Cabe recordar que a lo largo de las últimas 22 semanas, desde el 7 de marzo pasado, la Secretaría de Hacienda no ha decretado estímulos para los consumidores en ninguno de los tres combustibles automotrices, con lo que los automovilistas usuarios de gasolina regular o Magna pagan 4.95 pesos por litro como impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) en cada compra.

AMLO reconoce a gasolineros

Un puñado de empresarios dueños de gasolineras fueron reconocidos por el gobierno federal por mantener precios “justos” durante nueve meses y medio al no aumentaron los precios de la gasolina ni del gas LP.

Durante su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco, entregaron reconocimientos a 11 empresarios de gasolineras y empresas de gas LP, ello con el fin de que sus establecimientos sean reconocidos por los compradores como estaciones que ofrecen precios justos. (Con información de Maritza Pérez)

