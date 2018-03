Nueva York.- Delta Air Lines Inc retiró a dos hombres de un vuelo en el aeropuerto Heathrow de Londres antes del despegue el miércoles y uno de ellos acusó a la aerolínea de tomar la medida porque algunos pasajeros se quejaron de que había hablado por teléfono en árabe.

Adam Saleh, un musulmán estadounidense, aparece en un video en Twitter compartido más de 440,000 veces diciendo desde el avión: "Nos están echando porque hablé en otro idioma (...) Seis personas blancas contra nosotros hombres con barba".

No estaba claro de inmediato qué había sucedido antes de que comenzara la grabación. Saleh cargó en el pasado videos a los que llamó "experimentos" en los que habla árabe en aviones.

NOTICIA: Racismo rompe relación Univisión-Donald Trump

En un comunicado, Delta dijo que dos clientes fueron retirados del vuelo Delta 1 tras un alboroto en la cabina que llevó a más de 20 pasajeros a expresar su molestia.

La aerolínea dijo que habló con los dos pasajeros removidos del vuelo y les reservó otro viaje. Delta dijo que se comunicaría con la tripulación y otros pasajeros cuando el vuelo aterrice el miércoles por la tarde en el aeropuerto Kennedy de Nueva York.

La empresa dijo que tenía la obligación de garantizar un ambiente seguro y prometió brindar más información.

"Tomamos seriamente todas las acusaciones de discriminación y estamos reuniendo todos los hechos antes de sacar conclusiones. Nuestra cultura requiere tratar a todos con respeto", dijo el comunicado.

We got kicked out of a @Delta airplane because I spoke Arabic to my mom on the phone and with my friend slim... WTFFFFFFFF please spread pic.twitter.com/P5dQCE0qos