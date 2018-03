El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, dijo que aún existen varias propuestas por incorporar en el pacto económico con el gobierno federal, por lo que llamó a evitar que intereses mezquinos, particulares o políticos contaminen la discusión de lo que México requiere implementar a la brevedad.

Hicimos nuestro mejor esfuerzo para sacar la primera generación de medidas de fortalecimiento. No es un cheque en blanco , advirtió.

En conferencia de prensa para explicar las medidas negociadas desde hace tres meses con el gobierno federal, el líder del CCE mencionó que nuestro país enfrenta grandes retos en el contexto internacional y pidió actuar con visión por el bien de México , en donde exista un compromiso real en el combate a la delincuencia y la defensa por el Estado de Derecho.

Si no avanzamos en temas de corrupción o inseguridad y en el combate la impunidad, no tienen sustentabilidad las medidas de desarrollo económico y de fortalecimiento en la economía familiar , sentenció el presidente del CCE. El representante del sector empresarial rechazó que las 35 acciones anunciadas por el presidente Enrique Peña sean improvisadas como las calificó la Coparmex; por el contrario, existe el compromiso de reducir la inflación que se estima en 5% para este mes, así como reducir la deuda del país. Las propuestas no quedan en papel, dijo, se dará seguimiento puntual y se buscará agregar nuevas acciones; para ello se reunirán cada semana con las autoridades de Economía, Hacienda y Trabajo.

Acuerdo, con mal timing: Caintra

Con relación al Acuerdo de Fortalecimiento Económico que presentó el presidente Enrique Peña Nieto, la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra) consideró que este acuerdo es necesario e idealmente debió salir antes del gasolinazo, afirmó Eduardo Garza T. Junco, presidente del organismo.

En cuanto a por qué la Coparmex no firmó el acuerdo, dijo: Nuestra lectura es que no es que esté en contra del acuerdo, está pidiendo más diálogo; creemos que éste es el inicio de un trabajo de sentarnos en la mesa para apoyar a que el gobierno (federal) tome las decisiones más adecuadas . (Con información de Lourdes Flores)

IMEF y CEESP piden más austeridad

Para que realmente exista un fortalecimiento económico del país, es necesario que el gobierno federal haga un mayor esfuerzo por reducir el gasto corriente en rubros como telefonía móvil, viáticos y otros servicios que no son necesarios para la función pública, exhortó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

El IMEF considera necesarias las medidas específicas que brinden certeza de un verdadero plan de austeridad, enfocado a acciones que limiten o cancelen de manera inmediata gastos dispendiosos y prescindibles , expuso Adriana Berrocal, presidenta nacional del organismo.

Al respecto, Luis Foncerrada, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), comentó que los gobiernos estatales y municipios deben unirse al plan de austeridad, pues con dichos recursos se podría mitigar el entorno externo e interno que enfrenta el país. (Elizabeth Albarrán)

