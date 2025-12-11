ICA gana contrato por 1,721 millones de pesos para construir Trolebús en Ixtapaluca

La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) adjudicó esta semana a un consorcio de empresas ICA un contrato por 1,721 millones de pesos para hacerse cargo del Proyecto integral de construcción del corredor con autobuses de alta capacidad tipo Trolebús en Ixtapaluca, Estado de México, de 11.3 km, el cual es de carácter estratégico para el gobierno federal.

Su propuesta económica fue la menor de las cinco que recibió la agencia (órgano desconcentrado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, SICT) en su primer proceso de licitación no vinculado con el desarrollo de trenes. Entre las empresas interesadas estuvieron: Idinsa, Alfa Proveedores y Contratistas, Proacon y GAMI.

El acta de fallo del proceso, con fecha del nueve de diciembre (un día después de lo previsto porque continuaba la evaluación de la información) refiera que el grupo de ICA ganó “por haber presentado la proposición solvente que cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por la convocante y haber alcanzado el mayor puntaje de la sumatoria de los rubros y sub rubros evaluados, de las propuestas elegibles, conforme los criterios de adjudicación previstos en la convocatoria a la Licitación”.

En dicho documento (firmado por el director general de Obras de la ARTF, Efraín Deschamps Gutiérrez De Velasco, como funcionario responsable de mayor nivel) no quedó constancia de inconformidad alguna por parte de los participantes.

El consorcio ganador está integrado por las empresas: ICA Constructora, ICA Constructora de Infraestructura, Controladora de Operaciones de Infraestructura, Desarrolladora de Infraestructura Puerto Escondido, Holding Prefabricados y Construcciones y Trituraciones.

Este año, otro grupo de filiales de ICA también obtuvo un contrato por 14,676.4 millones de pesos para construir y diseñar el primer subtramo de 100.05 km del tren de pasajeros Saltillo-Nueva Laredo, que va de Unión San Javier a Arroyo El Sauz. Además de que está a cargo de la remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Una obra a acelerar

El proyecto integral para la construcción del Trolebús, contempla la conexión con la Línea 11 del Trolebús Chalco-Sta. Marta, desde el municipio de Ixtapaluca, dará una mayor conectividad a una de las zonas con mayor densidad poblacional en el oriente del Estado de México, por lo que está incluido en las obras estratégicas a desarrollar durante el gobierno federal actual.

Entre las tareas que tiene ahora ICA están: los estudios y análisis técnicos necesarios, los anteproyectos, proyectos ejecutivos, construcción de obra civil y construcción de la obra electromecánica (incluidas las estaciones).

En virtud de la relevancia que tiene dicho proyecto para mejorar la conectividad terrestre, en el proceso de licitación se pidió que quien ganara debía garantizar que tendría un mínimo de tres frentes de obra independientes y simultáneamente trabajos en plantas para prefabricados y estructuras metálicas, “debiendo contar con equipo, maquinaria, mano de obra, materiales, para cada frente de trabajo, debiendo presentar programa de actividades y estrategia de ejecución, garantizando la cobertura de todo el trazo”.